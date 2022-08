Canicule en Chine : Foxconn reprend une activité normale dans ses usines d'iPad

Comme vous pouvez le voir dans l'extrait de l'article ci-dessus, la production de l'usine de Foxconn est passée à un stade de priorité dans la distribution d'électricité, tellement que l'infrastructure a de l'importance pour l'économie de la région. Pendant presque une semaine entière, la production des iPad a été suspendue , cela signifie que des centaines de milliers d'exemplaires d'iPad Air, d'iPad Pro, d'iPad mini, d'iPad... n'ont pas pu être expédiés vers les centres logistiques d'Apple aux États-Unis, en Europe ou encore en Asie. Heureusement, cette interruption de production n'a impacté que l'assemblage des iPad, Apple a eu un peu de chance dans son malheur, car les difficultés générées par la canicule n'ont pas touché les régions de la Chine où les iPhone sont produits quotidiennement. À l'approche de l'annonce et du lancement des iPhone 14 , ça aurait été un coup dur d'avoir une semaine en moins dans la production de masse qui a actuellement lieu.

Il y a 1 semaine et demie, plusieurs rapports de médias asiatiques avertissaient d'un fort ralentissement de production dans les usines de Foxconn qui se concentrent exclusivement sur l'assemblage des iPad d'Apple. En raison de la chaleur croissante, l'usine Foxconn située dans la province du Sichuan (sud-ouest) a dû être temporairement fermée. La vague de chaleur s'étant calmée, Foxconn fonctionne à nouveau à plein régime. Le rapport de Nikkei Asia explique :

Tout comme de nombreux pays dans le monde, la Chine a fait face à une crise énergétique en pleine canicule pendant le mois d'août. Pour permettre aux hôpitaux, logements et commerçants de continuer à avoir de l'électricité en journée et le soir, plusieurs régions chinoises ont restreint les activités industrielles de grands groupes comme Foxconn. Le partenaire historique d'Apple a été invité à stopper la production des iPad (très gourmande en énergie).

