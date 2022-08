Canicule : des usines qui produisent les iPad en Chine vont devoir suspendre leurs activités

Comme beaucoup de pays européens, la production d'électricité chinoise est mise à rude épreuve pendant les phases de canicules, le pays voit quelques coupures de courants sans grande importance depuis plusieurs jours, mais les choses pourraient bientôt se compliquer... Un rapport mentionne la possibilité que des coupures de courants plus récurrentes et plus longues en Chine viennent perturber les usines qui produisent les iPad.

La production d'iPad va être suspendue

Les confinements, les émeutes... Et maintenant les coupures d'électricité. Le Made in China n'est plus aussi simple qu'avant, Apple ne vous dira pas le contraire, la firme de Cupertino est confrontée à des hausses des délais d'expédition de plusieurs de ses produits à cause de mésaventures qui ont lieu depuis plus d'un an dans ses usines chinoises.



En raison de la canicule, Reuters rapporte que les fabricants de lithium et d'autres métaux "ont arrêté leurs activités ou réduit leur production dans la province du Sichuan, dans le sud du pays, après avoir rationné l'utilisation de l'énergie industrielle".

Pour permettre aux autres infrastructures (hôpitaux, commerces, écoles, bureaux...) et habitations de continuer à avoir de l'électricité, le gouvernement de Xi Jinping a donné l'ordre à 19 villes sur 21 de la province de suspendre la production des usines du 15 au 20 août.

Quelques heures après la publication du rapport de Reuters, l'analyste Ming-Chi Kuo a confirmé l'information et a même ajouté que cela pourrait interrompre la production de deux usines partenaires d'Apple et qui se concentrent dans la production massive de toutes les générations d'iPad.

Kuo révèle les usines qui seront directement impactées par les décisions gouvernementales visant à mieux répartir la production de l'électricité :

L'usine d'assemblage de Chengdu (propriétaire Foxconn)

(propriétaire Foxconn) L'usine d'assemblage de Chongqing (propriétaire Compal)

Kuo estime qu'il est difficile d'établir un bilan précis de l'impact que cela va avoir, toutefois il admet que les dégâts seront limités si le gouvernement ne prolonge pas les restrictions au-delà du 20 août.



Autre alerte qui doit déjà inquiéter l'Apple Park, c'est une probable augmentation du coût des prix du lithium.

Parce que "la température élevée dans la province du Sichuan ne va pas beaucoup baisser la semaine prochaine", une analyste nommée Susan Zou de Rystad Energy a déclaré dans une interview avec Reuters que "la température élevée dans la province du Sichuan pourrait nuire à la chaîne d'approvisionnement et entraîner une hausse des prix du lithium".



Heureusement pour Apple, les usines situées en Chine qui produisent les iPhone 14 et les modèles précédents ne sont pas concernés par les restrictions d'électricité, elles pourront continuer à fonctionner normalement. Il vaut mieux un ralentissement de la production des iPad que des nouveaux iPhone où Apple doit constituer de gros stocks pour le lancement à venir en septembre.