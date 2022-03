Au tour d'Activision et d'Epic Games de suspendre leurs activités en Russie

Décidément, c'est l'hécatombe ! Après Apple, Google, Netflix, Microsoft, AMD, Intel, Nintendo et autre Samsung, c'est au tour d'Activision-Blizzard et d'Epic Games, deux célèbres studios de jeux vidéo américains, de suspendre leurs activités sur le territoire russe. Un nouveau coup dur pour les clients potentiels.

Suite au conflit Russo-Ukrainien, de nombreuses marques considérées comme des poids lourds dans leur industrie décident de soutenir l'Ukraine et à l'inverse de contraindre la Russie en stoppant les ventes de produits dans le pays de Vladimir Poutine.

Via un nouveau communiqué, le président et chef d'exploitation d'Activision, Daniel Alegre, a expliqué que la société stoppe ses ventes en Russie pour une durée indéterminée. Un choix fort qui, comme le titre du communiqué l'indique, a pour objectif de soutenir le peuple ukrainien.

Il en va de même du côté d'Epic Games qui a communiqué via Twitter pas plus tard que ce week-end. Le studio derrière le légendaire jeu vidéo Fortnite décide à son tour de stopper toute forme de commerce avec la Russie le temps que le conflit actuel soit réglé ou du moins s'améliore fortement.



En revanche, Epic Games précise bien que c'est la partie commerce qui s'arrête et non l'accès aux jeux préalablement achetés. Il faut comprendre par là qu'Epic ne souhaite pas bloquer les communications au peuple russe mais seulement se montrer ferme sur la partie commerce.



Epic is stopping commerce with Russia in our games in response to its invasion of Ukraine. We’re not blocking access for the same reason other communication tools remain online: the free world should keep all lines of dialogue open.