AMD, Intel et TSMC arrêtent leurs expéditions vers la Russie

Il y a 1 heure

Actualité Apple

Julien Russo

Réagir



La récente décision de Vladimir Poutine d'envahir l'Ukraine et de la bombarder à des endroits stratégiques a créé un scandale international. Suite à cette annonce, plusieurs pays se sont mis d'accord pour sanctionner économiquement la Russie. Les premières mesures des États-Unis commencent à se mettre en place...

Intel, TSMC et AMD obligés de stopper les expéditions en Russie

Après Apple qui a suspendu toutes les transactions réalisées via son service de paiement sans contact Apple Pay, c'est au tour de trois grandes entreprises de bloquer la commercialisation de leurs produits en Russie. Intel, AMD et TSMC ont temporairement arrêté les ventes en Russie, les processeurs, cartes graphiques, logiciels... n'ont plus le droit d'être livré aux revendeurs et ne doivent plus être disponibles sur le site internet des trois entreprises. La seule solution pour les russes pour continuer à s'approvisionner en processeurs et autres composants, c'est de profiter des derniers stocks chez les revendeurs.



Ce changement de dernière minute fait suite à des sanctions américaines prononcées par le Président Joe Biden, elles exigent que les fabricants de processeurs cessent immédiatement leur activité en Russie sous peine d'amende et/ou de restriction sur le marché américain.

Du côté de TSMC, l'entreprise semble profondément choquée du comportement de Poutine, c'est l'une des rares sociétés dans le monde à ne pas avoir attendu les demandes des différents gouvernements pour suspendre ses ventes.

Le géant taïwanais a arrêté depuis plus de 48 heures les expéditions vers la Russie et tous les tiers identifiés comme pouvant alimenter le marché russe.

L'entreprise a informé dans une déclaration au Washington Post :

TSMC s'engage pleinement à se conformer aux nouvelles règles de contrôle des exportations annoncées.

Inciter TSMC à abandonner la Russie est un coup de maître de la part du Président Biden. Il s'agit de l'un des fabricants de semi-conducteurs les plus importants au monde, de plus la Russie dépend beaucoup de TSMC pour la production des puces de la marque Elbrus, des composants utilisés pour des équipements militaires et pour la sécurité du pays.



Source