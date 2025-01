Apple et TSMC : les dessous d'une alliance historique face à Intel

En ce début 2025, Morris Chang, le fondateur de TSMC, lève le voile sur un moment crucial de l'histoire de la tech : le choix d'Apple de snober Intel pour la fabrication de ses puces en 2011. Dans une interview accordée à Acquired, Chang révèle les coulisses de cette décision qui a redessiné le paysage des semi-conducteurs pour les années à venir.

Le refus catégorique de Tim Cook

L'histoire commence en février 2011, lorsque le PDG d'Intel de l'époque, Paul Otellini, approche Tim Cook pour proposer à Apple de fabriquer les puces de l'iPhone. Malgré une relation déjà établie avec Intel qui fournissait alors les processeurs des Mac, Cook met rapidement fin aux discussions après seulement deux mois d'évaluation. Sa conclusion est sans appel : "Intel ne sait tout simplement pas comment être une fonderie", aurait-il déclaré lors d'une réunion privée au siège d'Apple.



Morris Chang raconte n'avoir pas été particulièrement inquiet de cette parenthèse :

Je connaissais beaucoup de clients d'Intel à Taiwan, et aucun d'entre eux n'appréciait Intel. Ils se comportaient toujours comme s'ils étaient les seuls acteurs du marché des microprocesseurs.

Une culture d'entreprise déterminante

La différence fondamentale entre TSMC et Intel résidait dans leur approche du service client. TSMC s'est construit sur sa capacité à répondre aux besoins spécifiques de chaque client, même les plus complexes. Chang explique :

Quand un client fait des demandes, nous avons appris à répondre à chacune d'entre elles. Certaines étaient folles, d'autres irrationnelles, mais nous répondons toujours courtoisement. Intel n'a jamais fait cela.

Cette philosophie a particulièrement séduit Apple, qui cherchait un partenaire capable de s'adapter à ses exigences particulières. Un exemple concret : lorsqu'Apple a demandé un processus de gravure personnalisé en 20 nm, TSMC a réorganisé ses équipes de R&D pour répondre à cette demande, malgré les défis techniques que cela représentait.

Morris Chang, fondateur de TSMC

L'héritage de cette décision

Cette alliance stratégique a profondément marqué l'industrie. TSMC est devenu le fabricant exclusif des puces Apple, produisant aujourd'hui l'ensemble des processeurs Apple Silicon, des iPhone aux Mac. Cette collaboration a permis à TSMC de dépasser Intel en tant que fabricant de semi-conducteurs le plus avancé au monde, grâce notamment aux commandes prévisibles et importantes d'Apple qui ont justifié des investissements massifs en R&D.



De son côté, Intel tente de rattraper son retard. En septembre 2024, sa division fonderie a notamment signé un contrat avec Amazon AWS pour la production de puces AI personnalisées, montrant une évolution dans sa stratégie et sa compréhension du marché des fonderies. Le retournement de situation est tel que TSMC fabrique même certaines puces d'Intel, notamment celles nécessaires aux carte graphiques ARC.



Cette histoire rappelle l'importance cruciale de l'adaptabilité et de l'écoute client dans l'industrie technologique, des qualités qui ont permis à TSMC de devenir le leader incontesté de la fabrication de semi-conducteurs avancés. Maintenant, tout l'enjeu est de le rester face aux tensions géopolitiques qui entourent l'entreprise.