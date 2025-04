TSMC pourrait exploiter les usines américaines d’Intel

Selon The Information, TSMC, un fournisseur clé d’Apple, a conclu un accord préliminaire avec Intel pour prendre en charge l’exploitation des installations de fabrication de puces de ce dernier. Dans cette nouvelle entité combinée, TSMC détiendra une participation de 20 %, tandis qu’Intel et d’autres entreprises du secteur des semi-conducteurs conserveront la majorité des parts. Les discussions, encore en cours, ont été initiées par l’administration Trump pour freiner le déclin d’Intel et renforcer la production avancée de puces aux États-Unis.

Une nouvelle vie pour Intel

Historiquement rivaux, Intel et TSMC occupent actuellement des positions contrastées dans l’industrie. Intel, autrefois fournisseur de puces pour les Macs d’Apple jusqu’à la transition vers les puces Apple Silicon fabriquées par TSMC en 2020, ne fournit plus que des produits propulsés par Microsoft. TSMC, spécialisé dans la fabrication (et non la conception, laissée à des clients comme Apple et Nvidia), a surpassé Intel grâce à des coûts plus compétitifs et des rendements supérieurs, rendant les opérations de fonderie d’Intel moins attractives.

L’accord pourrait inclure un partage des méthodes de fabrication de TSMC avec Intel, ainsi qu’une formation des employés d’Intel à ces techniques. Cependant, des inquiétudes émergent chez certains cadres du fondeur américain fondé par Gordon Moore en 1968, qui craignent des licenciements d’ingénieurs et la nécessité de vendre ou modifier une grande partie de l’équipement actuel, les machines et matériaux des deux entreprises étant différents. Une adoption des procédés de TSMC par Intel impliquerait une refonte significative de ses infrastructures.



En 2024, Intel a enregistré une perte de 18,8 milliards de dollars, plombé par ses investissements dans la fabrication de puces et un marché du PC en berne. Les détails définitifs de cet accord restent à finaliser, mais il marque une tentative audacieuse de redresser la trajectoire d’Intel tout en renforçant les capacités américaines en semi-conducteurs. Et pour Apple, se serait une bonne manière de contourner les tarifs douaniers drastiques mis en place par Donald Trump.