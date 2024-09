IA : comment les deepfakes perturbent les élections américaines

Après l’ouverture des outils d’intelligence artificielle au grand public, nous avons vu émerger sur la toile un tas de phénomènes plus ou moins positifs. Parmi ceux qui sont à considérer comme des déviances du monde moderne, on peut parler du deepfake. De nombreuses célébrités en ont été victimes et mises en scène dans des situations troublantes. Aujourd’hui, ce sont les candidats des élections américaines qui sont menacés par ce fléau. Alors qu’elles se tiendront le 5 novembre 2024, les hyper trucages se multiplient, jusqu'à la crainte que cela influence les résultats finaux.

Qu’est-ce qu’un deepfake?

Traduit par “Faux profond” en francais, le deepfake est un montage photo ou vidéo qui vise à faire dire ou commettre à un personnage ce qu’il n’a jamais fait. Avec l’IA, les possibilités sont très vastes et ces fabrications illusoires peuvent être d’un réalisme déconcertant. Les créateurs de ces chimères sont capables d’implanter des images et des voix qui correspondent clairement à la personne imitée, laissant une large gamme de ressources pour diffuser diverses fakenews. Parmi les outils les plus populaires, citons Sora d'OpenAI ou encore Stable Diffusion de Stability.

Comme l’on pouvait s’en douter, ces chimères sont donc utilisées à mauvais escient par les différents adhérents de partis politiques pour faire dire à la partie adverse des mots qu’elle n’a jamais prononcés, la mettant ainsi dans un extrême embarras vis-à-vis du grand public. Heureusement, comme nous le verrons, il est tout à fait possible de les reconnaître si l’on consulte le guide de l'éditeur d'ExpressVPN et que l’on dispose d’un minimum d’esprit critique.

Quels deepfakes sont à craindre lors des élections américaines?

Les deepfakes sont nombreux et circulent déjà activement sur le net à l’heure actuelle. Parmi elles, on peut compter :

Les faux comptes créés sur les réseaux sociaux: De nombreux faux comptes ont déjà été repérés et ils risquent d’augmenter progressivement à l'approche du jour J.

Les photomontages mettant en scène des actes embarrassants: On pourra trouver des photos diffusées injustement où l’on voit des candidats ou des membres de leurs partis se mettant en scène dans des endroits incongrus, avec des personnalités considérée “non-fréquentables” par la population ou alors dans des positions pouvant entacher leur réputation.

Les vidéo montages dans lesquels un candidats ou son suppôt peut aborder des sujets épineux: Ces derniers sont les plus à craindre. C’est souvent ceux que l’on considère comme étant les plus crédibles. Pourtant, ils sont créés de toute pièce à l’aide de puissants algorithmes capables d’aller chercher différentes informations à travers le web pour que le résultat corresponde à la réalité. Ainsi, on peut voir des vidéos assez réalistes, avec une voix, une gestuelle et un faciès totalement semblables à la véritable entité.

Le danger de ces pratiques est que les électeurs peuvent, non seulement, se laisser berner par ces contenus fallacieux, mais ils peuvent, en plus, commencer à développer une méfiance par rapport à tout ce qu’ils voient et perdre totalement confiance en tout ce qui leur est montré. S’en suivra inévitablement un taux d’abstention supérieur aux années précédentes.

Comment repérer rapidement un deepfake ?

Heureusement, il existe un tas de méthodes pour repérer un deepfake plus ou moins rapidement. Tout d’abord, vous devez aiguiser votre esprit critique. Si une nouvelle vous paraît trop alarmante ou incroyable, cela peut être le fruit de l’IA. Avant de la propager, vérifiez bien sa véracité. Pour cela, essayez d’en trouver la source, regardez si elle est bien relatée dans les médias officiels et tentez de remonter au compte l’ayant émis et à son historique. Si vous constatez une pratique douteuse, ne la prenez surtout pas en considération. En outre, de nombreux outils pensés par de grandes entreprises technologiques ont également la capacité de repérer certains défauts dans les contenus deepfake et de vous en informer. Enfin, si vous rencontrez une fake news trop évidente, n’hésitez pas à la signaler. L’Etat a mis en place certaines dispositions permettant de lutter contre ce phénomène et il pourrait bien en punir l’auteur.