Apple est tombé sur un os dernièrement avec ses modèles Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis, devant vendre les montres sans la fonction de surveillance de l'oxygène dans le sang en raison d'un problème de violation de brevet avec Masimo, une société de technologie médicale. Cette infraction a entraîné, dans un premier temps, l'interdiction d'importer ces modèles d'Apple Watch aux États-Unis, avant de relancer les ventes sans la fonctionnalité. Toutefois, de nouvelles informations émanant du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) suggèrent qu'Apple pourrait éventuellement réactiver la fonction d'oxymétrie de pouls par le biais d'une mise à jour logicielle à l'avenir.

L'histoire du contentieux entre Apple et Masimo

La controverse a débuté lorsqu'Apple a été reconnue coupable d'avoir enfreint les brevets de Masimo, ce qui a donné lieu à de nombreux rebondissements (procès, retrait de la vente, remise en vente, nouveau retrait puis désactivation de la fonction de détection de l'oxygène dans le sang dans les Apple Watch 9 et Ultra 2). Malgré les efforts d'Apple pour se conformer à cette directive en en désactivant la fonction dans watchOS 10, Masimo a démontré que la fonction pouvait être réactivée sur un iPhone jailbreaké, arguant que les mesures prises par Apple étaient insuffisantes. Toutefois, les douanes et la police des frontières américaines ont jugé que les efforts d'Apple pour désactiver la fonction étaient suffisants, autorisant ainsi la vente de ces modèles aux États-Unis.

Une solution à plus ou moins court terme

La bonne nouvelle, pour les clients américains, est qu'Apple pourrait réintroduire la détection de l'oxygène dans le sang sur les modèles concernés, soit en faisant appel avec succès de la décision, soit en concluant un accord avec Masimo, soit automatiquement en août 2028, lorsque les brevets en question expireront. Apple a déjà fait appel de la décision auprès de la Commission du commerce international des États-Unis, cherchant à renverser la décision. Le PDG de Masimo, Joe Kiani, s'est dit ouvert à un règlement, mais insiste sur la nécessité de présenter des excuses et d'entamer un "dialogue honnête".



En attendant, les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 restent pleinement fonctionnelles, y compris la capacité de détection de l'oxygène dans le sang, dans tous les autres pays où l'interdiction ne s'applique pas, la France en faisant évidemment partie, tout comme les autres pays européens, africains et asiatiques. Cette situation met en lumière le délicat équilibre que chaque géant technologique doit trouver entre l'innovation, les brevets et le marché mondial. Il n'est évident de vérifier que les ingénieurs recrutés ne s'inspirent pas de leurs précédents postes pour développer les nouveautés attendues par les clients d'Apple.



