Un plongeur a retrouvé plus de 200 Apple Watch dans un lac américain

Si vous possédez un détecteur de métaux, vous savez probablement que vous pouvez trouver dans les lieux touristiques comme les lacs, la plage, les forêts... des objets qui ont parfois une grosse valeur financière. Les spécialistes vous diront que les objets les plus fréquents sont les pièces de monnaie ou encore les bijoux (boucle d'oreille, collier...), cependant si vous questionnez Darick Langos, il vous répondra que ce qu'il trouve le plus sous l'eau, ce sont les Apple Watch !

Ce spécialiste a toute une collection d'Apple Watch

Darick Langos, un plongeur et spécialiste en détection de métaux, a réalisé une trouvaille surprenante dans la zone de Chain O' Lakes, située au nord-est de l'Illinois, aux États-Unis. Sa quête sous-marine et terrestre l'a mené à l'extraction de plus de 200 Apple Watch sur plusieurs années, un fait qui étonne autant qu'il intrigue.



Langos, armé de son expertise et de son équipement de détection de métaux, s'est aventuré dans et autour de cette chaîne de lacs populaires, explorant les profondeurs et les rives dans l'espoir de découvrir des objets perdus ou abandonnés. Sa recherche a porté ses fruits de manière inattendue, révélant non seulement une multitude d'Apple Watch, mais aussi un éventail d'autres objets allant des iPhone et bagues en or aux lunettes correctrices. Toutefois, parmi ces trouvailles variées, ce sont les montres connectées d'Apple qui ont dominé le palmarès, presque toutes équipées de leur bracelet sportif original.

L'une des observations clés de Langos concerne justement ces bracelets sportifs. Selon lui, bien qu'esthétiques et fonctionnels sur terre, ils semblent perdre leur efficacité sous l'eau, ce qui pourrait expliquer la fréquence de leur découverte au fond du lac.



Au-delà de l'excitation de la recherche, Langos se heurte cependant à un défi majeur : la restitution de ces appareils à leurs propriétaires légitimes. Bien que la majorité des montres récupérées soient encore en état de fonctionner et capables de se recharger, leur sécurité fait obstacle. La plupart d'entre elles sont verrouillées, rendant difficile, voire impossible, l'identification de leurs propriétaires sans une intervention directe d'Apple ou des autorités compétentes.



Si vous possédez une Apple Watch avec un bracelet sport, soyez vigilant quand vous êtes dans l'eau pendant vos vacances ou week-end, le bracelet sport a tendance à s'ouvrir quand vous faites des mouvements avec vos bras sous l'eau.



Source