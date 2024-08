Tim Cook affirme qu’Apple ne veut pas d'un règlement avec Masimo

Depuis la fin de l’année 2023, Apple est en bataille judiciaire avec l’entreprise Masimo. Cette dernière a réussi à faire interdire pendant plusieurs jours la commercialisation des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis pour une violation de brevet. Tim Cook s’est récemment exprimé concernant ce litige, selon le PDG d’Apple, il n’est pas question d’un règlement avec Masimo !

Tim Cook refuse de donner un seul dollar à Masimo

Dans une récente mise au point, Tim Cook, le PDG d’Apple, a pris la parole pour clarifier la position de l’entreprise dans son conflit en cours avec Masimo, une société spécialisée dans les technologies médicales. Lors d’une interview accordée à CNBC, Cook a affirmé qu’Apple ne cherchait pas à obtenir une licence pour la technologie de Masimo. Cette déclaration intervient dans le contexte d’un litige autour de la technologie d’oxymétrie de pouls intégrée à l’Apple Watch.



Cook a souligné la décision d’Apple de continuer à faire appel de la décision rendue par la Commission du Commerce International (ITC), plutôt que de s’engager dans un accord de licence avec Masimo. Cette approche marque une étape importante dans la stratégie d’Apple, qui cherche à défendre sa capacité d’innovation et de développement produit en interne.

Au cours de l’interview, Cook a également mis en avant la valeur de l’Apple Watch au-delà de ses fonctionnalités de santé, telles que la mesure de l’oxygène dans le sang. Il a insisté sur le fait que l’attractivité de l’Apple Watch réside dans un ensemble de caractéristiques qui répondent à divers besoins et désirs des consommateurs.



L’année dernière, les tensions entre Apple et Masimo ont culminé lorsque les modèles Apple Watch Series 9 et Ultra 2 ont été temporairement retirés du site web et des magasins Apple, un geste qui a souligné la gravité du litige entre les deux entreprises. Malgré cela, la division Wearables, Home, and Accessories d’Apple a continué à afficher une performance financière solide, générant des revenus de 11,95 milliards de dollars au premier trimestre fiscal de 2024, dépassant les prévisions.



D’un autre côté, Joe Kiani, PDG de Masimo, a exprimé une certaine frustration, mentionnant que Apple n’avait pas entamé de “négociations sérieuses pour un accord”. Kiani reste toutefois ouvert à une éventuelle collaboration, soulignant la nécessité d’une entente mutuelle pour parvenir à un accord bénéfique pour les deux parties.



Via