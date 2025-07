Apple rachète discrètement WhyLabs et TrueMeeting

C'était une rumeur insistante depuis fin mai, rapportée par GeekWire au départ puis confirmée par la Commission européenne (et dénichée par nos amis de MacG), Apple a bel et bien acquis WhyLabs, une startup d'IA basée à Seattle, spécialisée dans la surveillance en temps réel et la sécurité des applications d'IA génératives. Elle a également mis la main sur TrueMeeting, pour améliorer un aspect essentiel du Vision Pro.

WhyLabs

Fondée en 2019 en tant que spin-off de l'Allen Institute for AI, WhyLabs était valorisée à 37 millions de dollars après une levée de fonds de 10 millions de dollars en série A en 2021, co-dirigée par AI Fund et Defy Partners, avec le soutien de Bezos Expeditions, Madrona Venture Group et Ascend. Bien qu'Apple et WhyLabs n'aient pas confirmé l'acquisition en mai dernier, des indices tels que la mise à jour du portefeuille d'AI Fund indiquant que la société « a été acquise en 2025 » et le profil LinkedIn de Perry Wu, ancien partenaire d'AI Fund, listant WhyLabs comme « Acq by Apple », suggéraient que l'affaire était faite.

WhyLabs, dirigée par la PDG Alessya Visnjic et les co-fondateurs Andy Dang, Sam Gracie et Maria Karaivanova — tous liés à Amazon et Cloudflare — a développé une plateforme d'observabilité adaptée au déploiement sécurisé de l'IA. Sa récente mise à niveau axée sur la surveillance en temps réel des grands modèles de langage lui a valu une reconnaissance en tant que startup de premier plan dans le nord-ouest du Pacifique.



Cette acquisition marque le dernier mouvement d'Apple à Seattle, où elle a renforcé sa présence dans l'IA et les logiciels d'entreprise avec des achats antérieurs comme Turi (2016), Union Bay Networks (2014) et Xnor.ai (2020). Alors qu'Apple investit dans l'IA embarquée pour iOS et Siri, l'expertise de WhyLabs en IA sécurisée et explicable pourrait aider à combler l'écart d'innovation avec des concurrents comme OpenAI, Microsoft et Google.

TrueMeeting

Apple a donc également acquis TrueMeeting, une entreprise qui renforcera probablement l'équipe de développement des Personas pour l’Apple Vision Pro. TrueMeeting propose une technologie permettant de générer un avatar 3D à partir d’un scan réalisé avec la caméra d’un smartphone, avatar ensuite utilisé dans des environnements virtuels pour représenter l’utilisateur lors de réunions. Bien que le concept soit déjà intégré au Vision Pro, cette acquisition devrait perfectionner la technologie et éliminer le besoin du casque de réalité augmentée pour créer ces avatars virtuels. Une prochaine app sur iPhone avec iOS 27 ?