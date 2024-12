Apple Intelligence : la recherche visuelle envoie discrètement les photos sur le cloud

1 com

Apple a discrètement activé une nouvelle fonctionnalité de recherche visuelle dans iOS 18 et macOS 15 qui soulève des questions sur le respect de la vie privée des utilisateurs. Cette fonctionnalité, baptisée "Enhanced Visual Search" (Recherche visuelle améliorée), est activée par défaut sur les iPhone et Mac sans que les utilisateurs en soient vraiment informés, et ça ne plaît pas à certains défenseurs de la vie privée.

Une fonctionnalité controversée activée par défaut

La Recherche visuelle améliorée permet d'identifier automatiquement les monuments et points d'intérêt dans vos photos. Concrètement, lorsque vous prenez en photo un bâtiment ou un lieu célèbre, l'application Photos peut l'identifier et vous permettre de retrouver facilement ces clichés en recherchant le nom du lieu.

Pour fonctionner, cette technologie nécessite cependant d'envoyer certaines données de vos photos vers les serveurs d'Apple. Comme l'a découvert le développeur Jeff Johnson, ce paramètre est activé automatiquement lors de la mise à jour vers iOS 18, sans demander l'autorisation explicite de l'utilisateur. Une décision qui tranche avec l'image d'Apple comme défenseur de la confidentialité.

Une technologie sophistiquée mais qui interroge

Apple assure mettre en œuvre des technologies avancées pour protéger la confidentialité des données, notamment le chiffrement homomorphe et la confidentialité différentielle. L'entreprise explique que le processus commence sur l'appareil : un modèle d'apprentissage automatique analyse d'abord la photo pour détecter une potentielle zone d'intérêt. Si un monument est identifié, une empreinte chiffrée est envoyée aux serveurs d'Apple pour comparaison avec sa base de données mondiale.



Cependant, même si Apple prend des précautions pour sécuriser les données, le fait d'activer cette fonction par défaut pose question. D'autant que l'entreprise n'a que très peu communiqué sur cette nouveauté, l'ayant simplement mentionnée dans un billet de blog technique en octobre 2024. Il est reproché à Apple d'avoir communiqué sur Visual Intelligence mais jamais sur son fonctionnement précis.

Comment désactiver la fonction

Les utilisateurs soucieux de leur vie privée peuvent désactiver cette fonction :

Sur iPhone : Réglages > Apps > Photos > Recherche visuelle améliorée

Sur Mac : Application Photos > Réglages > Général

A noter que la fonctionnalité n'est pas disponible en Europe mais devrait arriver en avril.

Cette situation rappelle d'autres controverses autour de la collecte de données par Apple, comme lorsque l'entreprise enregistrait secrètement les interactions avec Siri. Pour rappel, l'entreprise avait dû en mettre en place plusieurs pop-ups de choix de partage des données pour l'amélioration de Siri



Une chose est vraiment étrange : on ne sait pas si cette fonctionnalité fait partie d'Apple Intelligence. D'abord présentée à la keynote des iPhone 16, l'option pour désactiver la fonction a été retrouvée sur des iPhone 14 Pro américains. Preuve s'il en fallait une qu'Apple a trop peu communiqué sur cette nouveauté.

Cette actualité intervient alors qu'Apple met fortement l'accent sur la protection de la vie privée dans sa communication, notamment avec son slogan "Ce qui se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone". Une promesse qui semble aujourd'hui mise à mal par l'activation par défaut de ce type de fonctionnalités.