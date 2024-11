Apple rachète Pixelmator, le concurrent de Photoshop

Pixelmator sera bientôt la propriété d'Apple. C'est la société elle-même qui vient de le confirmer ce vendredi. Prochainement, Apple pourra faire ce qu'elle souhaite avec toutes les applications de la suite Pixelmator. Espérons que cela soit une bonne nouvelle pour les clients également.

Une nouvelle maison pour Pixelmator

C'est officiel, Pixelmator va bientôt rejoindre Apple. Le logiciel graphique spécialisé dans l'édition d'images vient de publier un article de blog pour annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Une nouvelle ère à venir après plus de 17 ans d'existence. Pixelmator existe depuis le 25 septembre 2007.

Sous réserve de l'approbation règlementaire, Pixelmator sera bientôt dans les mains d'Apple. Cela n'impacte en rien les applications Pixelmator Pro sur Mac, Pixelmator pour iOS et Photomator. Des mises à jour sont à venir, comme prévu initialement, et les apps resteront bien évidemment accessibles sur leur plateforme respective. Pixelmator ne cesse d'innover grâce à l'IA ces derniers temps. En revanche, il va falloir comprendre ce qu'Apple a derrière la tête pour les années à venir.

Pixelmator était déjà un logiciel réservé aux plateformes d'Apple via iOS, iPadOS, macOS et visionOS. Il n'existe pas de version pour Android ou Windows, contrairement à Photoshop, son concurrent numéro un. Pixelmator est donc déjà pleinement optimisé pour les appareils Apple, ce qui facilite la reprise en main par la marque. Une acquisition de plus pour la pomme croquée, qui avait d'ailleurs élue Photomator "application de l'année" en 2023.

Déclaration de l'équipe de Pixelmator :

Nous tenons à remercier nos incroyables utilisateurs pour leur soutien au cours des 17 dernières années. Vos commentaires ont joué un rôle énorme dans la façon dont nos applications opèrent aujourd'hui. Alors que nous entrons dans ce nouveau chapitre passionnant, nous sommes impatients de partager la suite.

Comme l'indique le communiqué, cette acquisition va permettre d'atteindre un public encore plus large. Espérons qu'Apple finisse par intégrer certains outils d'édition supplémentaires directement dans l'app Photos de l'iPhone, comme la gomme magique d'iOS 18. Et pourquoi pas le rendre gratuit pour tous les clients ? Rêver de temps en temps, ça fait toujours du bien, surtout quand il s'agit d'un de nos logiciels préférés sur Mac.