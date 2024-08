Pixelmator Pro ajoute la suppression de l’arrière-plan avec l’IA

Pixelmator Pro est sans aucun doute l’une des meilleures applications sur Mac pour éditer vos photos. Face à la montée massive de l’intelligence artificielle, les développeurs de Pixelmator Pro ont décidé d’apporter une nouvelle fonctionnalité innovante boostée à l’IA : la suppression de l’arrière plan. Cette nouveauté est disponible dès maintenant.

Pixelmator Pro se renouvelle

Pixelmator Pro a lancé cette nuit une nouvelle mise à jour importante en introduisant la suppression de l’arrière-plan par l’intelligence artificielle. Cette avancée promet de transformer la manière dont les photographes et les graphistes travaillent avec leurs images, offrant une précision et une facilité d’utilisation inégalées.



L’un des aspects les plus impressionnants de cette mise à jour est la capacité de Pixelmator Pro à détecter automatiquement le sujet d’une image. Grâce à de puissants algorithmes, le logiciel identifie avec une grande précision les contours du sujet et applique un masque d’arrière-plan. Ce processus se fait en un clic, ce qui permet aux utilisateurs de gagner un temps précieux par rapport aux méthodes traditionnelles. La fonctionnalité existait depuis 2021, mais elle est désormais plus efficace et non destructrive grâce à l’IA.

La nouvelle version de Pixelmator Pro propose également des options flexibles pour masquer des calques. En double-cliquant sur le canevas avec l’outil Organiser, les utilisateurs peuvent facilement créer ou masquer des calques, offrant une gestion intuitive et rapide des éléments visuels.



Si les résultats automatiques ne sont pas parfaits, des contrôles manuels permettent de redimensionner et de repositionner le masque. Cela inclut des ajustements fins pour s’assurer que chaque détail du sujet est correctement mis en avant, même dans des images complexes.



Pour ceux qui recherchent une finition encore plus poussée, Pixelmator Pro inclut une gamme complète d’outils d’affinage situés en bas de l’écran. Ces outils permettent de :

Ajuster la transparence du masque pour des transitions plus douces.

Modifier la douceur des bords pour éviter des découpages trop nets qui semblent artificiels.

Inverser le masque pour des effets créatifs inversés.

Ajouter de nouveaux masques pour des compositions multi-couches complexes.

L’intégration des masques vectoriels représente une autre avancée majeure. Ces masques permettent de masquer des couches selon des formes spécifiques, ce qui procure une flexibilité énorme dans la conception graphique. Chaque point d’un masque vectoriel peut être ajusté individuellement, comme n’importe quelle autre forme vectorielle, permettant des modifications précises et des ajustements dynamiques en fonction des besoins du projet.

Une mise à jour gratuite pour tous les utilisateurs

Cette mise à jour ambitieuse est disponible gratuitement pour tous les utilisateurs actuels de Pixelmator Pro. Cela montre l’engagement de l’entreprise à offrir des améliorations continues sans coût additionnel, ce qui n’est pas toujours le cas du côté des logiciels concurrents !

Télécharger Pixelmator Pro à 59,99 €