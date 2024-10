Pixelmator Pro édite le texte des PDF et propose des templates Bento à la Apple

Notre logiciel de retouche d'images préféré, Pixelmator Pro, vient de recevoir une mise à jour 3.5.8 avec de nouvelles fonctionnalités très intéressantes. Après avoir ajouté le support des PDF, l'éditeur propose aux utilisateurs de modifier le texte des fichiers PDF, ainsi qu'une meilleure prise en charge des fichiers PDF d'Apple et de nouveaux modèles "bento".

Pixelmator Pro 3.5.8

Pixelmator Pro 3.5.8 apporte une meilleure prise en charge des PDF vectoriels - y compris ceux créés à l'aide d'applications Apple telles que Safari, Keynote ou Pages - vous permettant désormais d'éditer des éléments de texte comme des calques de texte normaux. La mise à jour ajoute également la possibilité de créer des traits librement personnalisables autour des calques de texte et introduit une nouvelle collection de modèles Bento Grid.

Édition de PDF avec Pixelmator Pro

Pixelmator Pro 3.5.8 facilite l'édition de documents PDF en permettant de modifier tous les textes comme des calques de texte ordinaires. Vous pouvez désormais remplacer, formater et styliser n'importe quel texte existant dans les PDF en utilisant les outils de Pixelmator Pro. Et si une police spécifique n'est pas installée sur votre Mac, vous pouvez toujours éditer le texte avec une police différente, précise l'éditeur.



Toujours à propos des PDF, la dernière mise à jour de Pixelmator Pro améliore la prise en charge des fichiers créés par les logiciels d'Apple, exportés depuis des apps telles que Safari, Keynote, Pages et Numbers.



La mise à jour permet également aux utilisateurs de créer plus facilement des contours personnalisés autour des couches de texte, avec la possibilité d'ajouter des traits à l'intérieur, au centre ou à l'extérieur du texte.

Les modèles Bento

Pixelmator Pro ne s'arrête pas là et ajoute de nouveaux modèles Bento Grid, qui sont devenus très populaires avec les keynotes d'Apple ces dernières années. Il s'agit de templates qui permettent de mettre en avant les nouveautés principales d'une application, d'un appareil ou autre. Vous allez connaître d'un coup d'oeil le style utilisé par Apple pour présenter le dernier iOS ou dernier iPhone.



Il existe 12 modèles différents pour le web, les médias sociaux et autres, inspirés de la célèbre boîte à déjeuner japonaise (avec des compartiments). Chaque modèle comprend également une variété de palettes de couleurs alternatives pour correspondre parfaitement à votre produit ou à un thème spécifique.

Le meilleur éditeur photo

Encore une fois, nous n'ouvrons plus Photoshop depuis des années grâce à Pixelmator Pro qui est à la fois plus rapide et plus facile à prendre en main. Et avec le temps, et ses fonctions assistées par l'IA comme la suppression de l'arrière-plan, elle rattrape son concurrent. Sans oublier qu'il s'agit d'un achat en une fois, et non d'un abonnement comme chez Adobe.

Télécharger Pixelmator Pro à 59,99 €