L'IA de Photomator et Pixelmator Pro dit adieu aux horizons de travers

Les applications Photomator et Pixelmator Pro pour iOS et macOS viennent de bénéficier d'une amélioration significative de leur fonction de redressement automatique des photos. Grâce à un nouvel algorithme de détection d'horizon développé de zéro et basé sur l'intelligence artificielle, cette fonctionnalité est désormais 5 fois plus précise.

Un gain de temps précieux

Fini les horizons de travers qui gâchent vos plus beaux clichés. Que vous soyez photographe professionnel ou amateur, vous allez gagner un temps précieux en laissant l'app redresser automatiquement vos images en un seul clic. Plus besoin de le faire manuellement, même pour les photos complexes avec un horizon masqué par des éléments comme des montagnes ou des arbres.

Là où l'ancienne méthode de détection de ligne échouait souvent, le nouveau modèle d'apprentissage automatique fait des merveilles. Entraîné sur des milliers de photos dans des conditions variées (faible luminosité, bruit, compression...), il analyse l'image dans son ensemble pour déterminer l'horizon avec une précision redoutable.

Idéal pour l'édition par lot

Cette amélioration prend tout son sens pour l'édition par lot. Vous pouvez inclure le redressement automatique dans vos workflows de retouche pour traiter des centaines de photos en quelques secondes, tout en obtenant un résultat impeccable à chaque fois. De quoi vous simplifier la vie, surtout après une longue séance photo.

Que vous utilisiez Photomator ou Pixelmator Pro, vous allez adorer cette mise à jour qui sublime vos clichés en un clin d'œil. Une belle prouesse technologique des développeurs pour nous faciliter toujours plus la retouche photo !





Télécharger Pixelmator Pro à 59,99 €