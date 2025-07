Apple annonce le départ de son numéro 2, Jeff Williams

Apple a annoncé un changement majeur dans son équipe dirigeante. Le directeur des opérations Jeff Williams partira à la retraite fin 2025 et sera remplacé par Sabih Khan, un vétéran de l’entreprise. Un second départ conséquent après celui de Ruoming Pang, pilier de l'IA qui a rejoint Meta.

Un autre gros départ chez Apple

Apple a annoncé ce 8 juillet 2025 un important changement au sein de sa direction. Jeff Williams, actuel directeur des opérations (COO), prendra sa retraite à la fin de l’année après plus de 25 ans chez Apple. Il était un des dirigeants les plus influents de l’entreprise, ayant joué un rôle clé dans le développement de produits comme l’iPhone, l’Apple Watch et les initiatives dans le domaine de la santé.

Pour lui succéder, Apple a nommé Sabih Khan, actuellement vice-président senior des opérations. Présent dans l’entreprise depuis 1995, il a supervisé la gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale, piloté l’expansion de la production aux États-Unis et mené plusieurs projets liés à l’environnement, dont la réduction massive de l’empreinte carbone de l’entreprise.

Jeff Williams continuera de travailler avec Tim Cook jusqu’à la fin de l’année, notamment sur l’Apple Watch, les projets santé et le design produit. À son départ, ces responsabilités seront directement confiées au PDG Tim Cook.

Tim Cook a salué le parcours remarquable de Jeff Williams et a exprimé toute sa confiance en Sabih Khan, qu’il considère comme un leader stratégique et expérimenté. De son côté, Williams a indiqué qu’il était temps pour lui de se consacrer à sa famille et qu’il partait en sachant que l’avenir des opérations d’Apple était entre de bonnes mains.