App Store : les développeurs devront bientôt afficher leur numéro de téléphone et adresse

Depuis plusieurs années, l’App Store joue sur la transparence, on retrouve de la visibilité sur les achats intégrés, la collecte des informations, le site web du développeur… Prochainement, Apple va obliger les développeurs à afficher un numéro de téléphone, une adresse mail ainsi que l’adresse de leur siège. Des informations qui seront affichées sur toutes les fiches des applications sur les App Store en Europe.

Les informations seront affichées en bas de la fiche des applications

Apple a récemment rappelé aux développeurs de l’Union européenne une nouvelle obligation importante : à partir du 16 octobre 2024, ils devront soumettre leur « statut » afin de continuer à distribuer leurs applications sur l’App Store. Cette nouvelle directive ne vient pas de la firme de Cupertino, mais découle de la Digital Services Act (DSA) de l’Union européenne, une loi conçue pour mieux informer les utilisateurs sur l’identité des développeurs, qu’ils soient indépendants ou représentants d’une entreprise.



Concrètement, les développeurs devront désormais afficher des informations telles que leur adresse physique, leur numéro de téléphone et leur adresse e-mail sur la page de l’App Store dédiée à leurs applications. Cette mesure vise à renforcer la transparence et à fournir aux utilisateurs des données claires sur l’entité ou la personne responsable des applications qu’ils envisagent de télécharger.

Cette nouvelle exigence suscite déjà des inquiétudes, notamment parmi les développeurs indépendants et les petites entreprises, qui se disent préoccupés par la divulgation de leurs informations personnelles. Certains redoutent les répercussions que cela pourrait avoir sur leur vie privée et leur sécurité. Par exemple, une personne qui s’estime « arnaqué » ou « incomprise » suite à une demande de support pourrait se rendre directement à l’adresse physique du développeur pour régler ses comptes.

Apple devra vérifier les informations

Pour s’assurer de l’exactitude des informations soumises, Apple procédera à une vérification systématique lors de la soumission d’une nouvelle application ou d’une mise à jour. Ce processus de validation supplémentaire risque d’alourdir le travail des équipes de l’App Store, ce qui pourrait potentiellement ralentir la validation des applications et des mises à jour.



Par ailleurs, Apple a précisé que ces informations ne seront affichées que sur les App Store européens, ce qui laisse entendre que l’entreprise n’est peut-être pas entièrement en accord avec cette exposition obligatoire des données personnelles au-delà des frontières de l’UE.



Enfin, à partir du 17 février 2025, les applications qui ne se conformeront pas à cette obligation d’affichage seront retirées de l’App Store dans l’Union européenne. Elles ne pourront être réintégrées qu’une fois les informations nécessaires soumises et vérifiées. Cette échéance approche, et les développeurs ont donc un délai limité pour se préparer à ces nouvelles exigences réglementaires.



