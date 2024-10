Classement du Best Global Brands : Apple est numéro 1 devant Microsoft et Amazon !

Chaque année, on retrouve une nouvelle édition du classement Best Global Brands, il s'agit d'une étude annuelle réalisée par l'agence de conseil en marques Interbrand. L'objectif de ce classement ? Mettre en avant sous forme d'un top 100 les marques mondiales les plus valorisées en termes de valeur monétaire.

Apple est numéro 1 dans le classement de cette année

Depuis 25 ans, l'agence Interbrand publie une liste des enseignes mondiales ayant la plus grande valeur économique, en se basant sur divers critères financiers et de notoriété. Depuis le début de l'année, Apple brille dans le monde entier avec ses Mac M3 qui se vendent au-delà des attentes, avec l'Apple Vision Pro qui laisse une grosse empreinte dans le secteur des casques AR/VR ou encore avec les iPhone 16 qui affichent des ventes satisfaisantes depuis le lancement.



L'agence Interbrand a pris en compte tous ces critères ainsi que les résultats financiers d'Apple publiés depuis le début de l'année. Pour l'édition 2024, la firme de Cupertino se positionne à la première place du classement, l'entreprise est décrite comme étant tellement puissante qu'elle fait mieux que tous ses concurrents et même son principal rival : Samsung.

Dans ce nouveau classement, on remarque qu'Apple se trouve à la première place avec une valeur gigantesque de 488,9 milliards de dollars, l'entreprise est toutefois impactée par une légère baisse de 3% par rapport au classement de 2023. Ce qui est impressionnant, c'est que quand on regarde la valorisation de Microsoft, celle-ci est en forte hausse (11%), mais reste loin de celle d'Apple.



Amazon arrive en troisième position avec une valorisation de 298,1 milliards de dollars, la marque continue à rencontrer du succès notamment grâce à l'e-commerce et surtout ses services cloud (Amazon Web Services) qui font gonfler considérablement la valorisation de l'entreprise.

Google et Samsung à la quatrième et cinquième place

Google se retrouve à la quatrième place avec une valeur de 291,3 milliards de dollars, on retrouve une forte progression qui peut s'expliquer par les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle qui ont eu lieu depuis le début de l'année. Après l'annonce d'OpenAI pour ChatGPT, Google avait acquis un peu de retard dans ses projets IA, mais on peut constater que les investissements ont été nombreux, ce qui a permis à l'entreprise de réduire son écart et de sortir des pépites comme Gemini.



La seule entreprise étrangère qui se trouve dans le TOP 5 est Samsung, la firme sud-coréenne atteint une valeur de 100,8 milliards de dollars. La progression de 10% peut s'expliquer par les innovations avec Galaxy AI ou encore... la gamme Galaxy S24 qui affiche des ventes très positives. Bien sûr, Samsung peut aussi compter sur ces nombreux marchés où la firme est très présente : les téléviseurs connectés, les aspirateurs, les machines à laver, les réfrigérateurs...



Si globalement ce classement est positif pour Apple, il y a tout de même du négatif, la firme de Cupertino est quasiment la seule entreprise a affiché une perte de vitesse, tous ses principaux concurrents ont vu leur valeur augmenter. Toutefois, 3% de baisse n'est pas alarmant, surtout quand on obtient la première place !



Voir le classement