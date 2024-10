iPhone 16 : les ventes correspondent aux attentes, selon Kuo

Depuis la commercialisation de la gamme iPhone 16, beaucoup de rapports ont mentionné que les ventes étaient décevantes et qu'Apple avait même commencé à réduire les commandes chez un fournisseur stratégique dans les composants des nouveaux iPhone. Heureusement, l’analyste Ming-Chi Kuo sous-entend que tout cela était un peu exagéré et que finalement les ventes des iPhone 16 répondent parfaitement aux attentes d’Apple !

Le célèbre analyste Ming-Chi Kuo a récemment partagé de nouvelles informations rassurantes concernant les livraisons des iPhone 16. Selon ses données, les ventes sont totalement en phase avec les prévisions d’Apple depuis le lancement. Autre bonne nouvelle, la demande se maintient de manière stable dans tous les pays où les iPhone 16 sont disponibles, il n’y a aucune faiblesse constatée pour le moment.



Pour les investisseurs, Kuo se montre particulièrement confiant : il affirme qu’il n’y a actuellement aucune raison de s’inquiéter. Il a également précisé qu’aucune réduction dans la chaîne d’approvisionnement n’est envisagée pour le moment. Une telle stabilité dans la production permet à Apple de continuer à répondre à la demande, notamment pour les modèles Pro, qui enregistrent de bonnes performances, comme cela avait été anticipé.

Apple, fidèle à sa politique, n’a pas communiqué de chiffres précis concernant les ventes. Cependant, Kuo a pu obtenir des tendances en se rapprochant des partenaires de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Contrairement à un rapport précédent qui affirmait une baisse de la demande, il précise que les modèles standard, comme l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus, enregistrent une demande plus faible par rapport à l’année dernière. En revanche, les modèles Pro sont particulièrement bien accueillis, ce qui permet d’équilibrer les ventes et d’éviter d’être dans le négatif.



Un autre facteur important est la sollicitation continue d’Apple envers ses fournisseurs pour maintenir la production des modèles Pro durant les vacances de la fête nationale chinoise, si les ventes n’étaient pas bonnes, Apple aurait profité de la fête nationale pour ralentir fortement la production.



Les chiffres de vente définitifs pour les iPhone 16 seront dévoilés fin octobre, lors de la publication du rapport trimestriel d’Apple, ce qui permettra d’avoir une vision plus précise de l’impact commercial de cette nouvelle gamme sur le marché. Pour l’heure, les signaux envoyés par Ming-Chi Kuo restent optimistes, ce qui va apaiser les inquiétudes des investisseurs.

iPhone 16 shipment updates



1. Assembly orders almost remain unchanged. Suppliers had been asked to continue producing two Pro models during China's National Day holiday, indicating that demand for the Pro models has generally met expectations so far.



2. Some component orders…