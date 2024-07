Apple passe numéro 1 (devant Samsung) sur le marché des smartphones en 2023

Apple est parmi les constructeurs qui expédient le plus de smartphones chaque année, toutefois, l’entreprise a toujours eu une difficulté : celle de faire mieux que Samsung. En effet, avec sa réputation et ses très nombreux modèles commercialisés, la firme Sud-Coréenne a toujours été devant Apple en termes de volume de smartphones expédiés. En 2023, la domination de Samsung n’a pas résisté, Apple est passé devant son grand rival pour se positionner à la tête du marché ! La firme de Cupertino se réserve même le luxe d’avoir afficher une croissance dans un marché en déclin à cause de l’inflation.

Apple double Samsung pour la première fois en 13 ans

L’année 2023 a marqué une victoire décisive pour la firme de Cupertino dans la guerre des smartphones. Pour la première fois, Apple a surpassé Samsung en termes d’expéditions mondiales de smartphones. Ce succès ne se limite pas à un simple chiffre, mais illustre la stratégie performante d’Apple dans un marché devenu extrêmement concurrentiel.



Dans le contexte d’une industrie en constante évolution, Apple se distingue par sa croissance continue. Alors que le marché des smartphones est dominé par trois géants : Apple, Samsung et Xiaomi, Apple est la seule entreprise parmi ces trois à afficher une croissance positive en 2023. Cet exploit est d’autant plus remarquable qu’une autre entreprise, Transsion, a également enregistré une croissance majeure, bien qu’elle se trouve à la cinquième place derrière Oppo.

Les statistiques du cabinet IDC parlent d’elles-mêmes : Apple détient désormais une part de marché de 20,1 %, contre 19,4 % pour Samsung. Ce revirement de situation, comparé à l’année précédente (où Samsung menait légèrement) est incroyable. En effet, Apple a réussi à augmenter ses expéditions de 226,3 millions à 234,6 millions d’unités, une performance remarquable compte tenu de l’inflation mondiale qui pèse sur de nombreux foyers.



Nabila Popal, directrice de la recherche de l'équipe Worldwide Tracker d'IDC a déclaré dans le rapport :

Bien que nous ayons constaté une forte croissance des constructeurs Android bas de gamme comme Transsion et Xiaomi au second semestre de 2023, découlant de la croissance rapide des marchés émergents, le plus grand gagnant est clairement Apple. Non seulement Apple est le seul joueur dans le Top 3 à montrer une croissance positive chaque année, mais il remporte également la première place pour la toute première fois.

Pourquoi Samsung a moins convaincu ?

L’une des raisons de la perte de terrain de Samsung est la diversification croissante des smartphones Android. Cette diversification a fragmenté le marché, bénéficiant à des acteurs comme Transsion et Xiaomi, surtout dans les marchés émergents. Comparé à Apple, où les clients ne sont fidèles qu’à une seule marque, les clients Samsung n’hésitent pas à s’approcher d’autres constructeurs de smartphones sous Android afin de trouver le « smartphone parfait » à leurs yeux. En changeant de marque, ils retrouvent quasiment la même expérience logicielle, chose qui n’est pas le cas avec Apple avec ses iPhone 14 puis ses iPhone 15 sortis fin 2023.



Globalement, le marché des smartphones a connu une baisse de 3,2 % en 2023, avec seulement 1,17 milliard d’unités expédiées. Toutefois, la croissance observée au second semestre est un signe prometteur pour la reprise du marché en 2024.

