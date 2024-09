Apple est en tête du marché des smartphones au Japon, très loin devant ses concurrents !

Si la Chine se détourne de l’iPhone au profit des derniers smartphones sous Android, c’est tout le contraire au Japon. Apple possède actuellement une part de marché spectaculaire et largement devant ses principaux concurrents. La demande est très importante, à tel point que le cabinet d’analyse IDC annonce qu’Apple capte plus de la moitié du marché et c’est loin d’être la première fois !

L’iPhone est très en forme au Japon

Dans un contexte économique où le Japon observe une perte de vitesse de 3,5 % sur son marché des smartphones en fin d’année 2023, Apple continue de briller par sa performance exceptionnelle. L’iPhone d’Apple s’empare d’une part considérable du marché, démontrant une dominance sans précédent au sein de l’industrie. Depuis plus d’une décennie, Apple s’est solidement ancré à la première place du marché japonais des smartphones, capturant près de la moitié des ventes totales. Le Japon se distingue ainsi comme l’un des rares pays où Apple réussit à dépasser les 50% de part de marché, un exploit remarquable qui montre l’attrait et la fidélité des consommateurs japonais pour le géant californien.



Au dernier trimestre de 2023, Apple a encore renforcé sa position de leader avec une part de marché impressionnante de 51,9 %. Cette performance est d’autant plus impressionnante qu’aucun autre fabricant de smartphones n’a pu rivaliser avec Apple depuis de nombreuses années. Par ailleurs, malgré un recul global des ventes de smartphones à 8,3 millions d’unités pendant cette même période, Apple a enregistré la baisse la moins grave parmi les cinq principaux fabricants présents au Japon, avec une diminution de 6 % de ses ventes.

Sharp occupe la seconde place avec une part de marché de 10,9 %, tandis que Google a réalisé une percée spectaculaire, passant de 1,5 % en 2022 à 10,7 % en 2023. Cette montée en puissance place Google en troisième position, bénéficiant d’un accroissement de 527 % de ses ventes grâce à l’engouement des consommateurs japonais pour les Google Pixel, une tendance qui contraste avec les marchés européen et américain.



Kyocera Group et Lenovo (incluant Fujitsu, une entreprise japonaise) partagent quant à eux la cinquième position, avec chacun 5,4 % du marché.



La supériorité d’Apple au Japon est un phénomène qui révèle non seulement l’attachement des consommateurs japonais pour la marque, mais également la capacité d’Apple à maintenir son avance dans un marché de plus en plus saturé et compétitif. Le succès d’Apple au Japon montre à quel point il est important de prendre en compte les nuances et les spécificités des marchés locaux dans la stratégie globale.