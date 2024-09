Les chinois optent en masse pour Android, les ventes d’iPhone ont baissé de 24 %

Le marché chinois est particulièrement important pour Apple, le pays représente une grosse partie des revenus financiers de l’entreprise. La mauvaise nouvelle, c’est que les ventes d’iPhone en Chine ont littéralement chuté sur les six premières semaines de 2024, en partie parce que les chinois cherchent principalement des innovations dans le domaine de l’intelligence artificielle !

Apple déçoit les investisseurs avec les ventes d’iPhone en Chine

Au cours des premières semaines de 2024, le marché chinois des smartphones a remarqué une tendance inhabituelle : une baisse de 24 % des ventes d’iPhone, ce qui marque un ralentissement rare pour Apple dans un pays qui a longtemps été un atout de croissance pour le géant californien. Ce recul a vu Apple glisser au quatrième rang des constructeurs de smartphones en Chine, cédant sa position de leader maintenue pendant plusieurs années.



Dans ce contexte, Vivo a émergé comme le nouveau champion des ventes de smartphones en Chine, attribuable à une stratégie gagnante axée sur les appareils à petit budget. Cette transition survient alors que le marché chinois des smartphones dans son ensemble a enregistré une baisse de 7 % des ventes.

Huawei a vu sa part de marché bondir de 9,4 % à 16,5 %, ce qui est un signe évident que l’entreprise a réussi à grignoter les parts de marché d’Apple. Pendant ce temps, Apple a vu sa propre part de marché se réduire de 19 % à 15,7 %.



Malgré les éloges reçus par les iPhone 15 pour leur qualité, l’absence d’améliorations majeures par rapport aux modèles précédents semble inciter les consommateurs à conserver leurs anciens iPhone plutôt qu’à investir dans un nouveau modèle. Un facteur clé de cette hésitation des consommateurs peut être attribué à l’évolution de l’intelligence artificielle sur le marché des smartphones. Alors que des concurrents tels que Samsung et Huawei intègrent rapidement des fonctionnalités avancées d’IA dans leurs appareils, Apple semble prendre du retard dans cette course à l’innovation.



Pour stimuler les ventes de l’iPhone 15 face à ces défis, les distributeurs Apple en Chine ont lancé des promotions agressives, offrant des réductions allant jusqu’à 30 % sur la dernière gamme d’iPhone. Des réductions impressionnantes qu’on ne voit jamais aussi tôt dans un cycle d’iPhone.



Cette situation complexe pose plusieurs questions sur l’avenir d’Apple en Chine. Alors que l’entreprise cherche à revitaliser son attrait parmi les consommateurs chinois, l’importance d’innover et de s’adapter aux attentes en matière de technologie n’a jamais été aussi critique. Les mois à venir seront déterminants pour voir si Apple peut inverser cette tendance ou si les consommateurs chinois continueront de privilégier les alternatives Android.