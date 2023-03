Les ventes d'iPhone 14 ont baissé en janvier 2023

Depuis son lancement, les iPhone 14 (essentiellement les modèles Pro) rencontrent un gigantesque succès. Apple a même eu des difficultés à suivre la demande de ses clients, ce qui a gonflé les délais de livraison et empêché de nombreux consommateurs d'obtenir un iPhone 14 pendant les fêtes de fin d'année. Cette tendance en faveur d'Apple s'est (sans surprise) réduite après la période de Noël, le mois de janvier a été moins bon que l'espérait le géant californien.

Des ventes en baisse, mais aucune raison de s'inquiéter selon un rapport

Dans un rapport de Counterpoint Research relayé par UBS, on apprend que les ventes d'iPhone ont enregistré une baisse de 11% en janvier 2023 par rapport à janvier 2022. Cette tendance ne concerne pas seulement les modèles basiques, comme l'iPhone 14 Plus et l'iPhone 14, mais touche aussi les modèles Pro qui sont les plus populaires. Évidemment, cette perte de vitesse n'est pas liée à des ruptures de stock, car les délais de livraison sont rapidement revenus à la normale après la période des fêtes de fin d'année.



Comme tous les autres constructeurs de smartphones, Apple constate une baisse des ventes après Noël et le jour de l'An. Toutefois, cette baisse est légèrement moins importante en 2023, car comparée au même mois l'année dernière, Apple voyait les ventes des iPhone 13 baisser de 18%.

Face à cette situation, UBS recommande aux investisseurs de ne pas s'inquiéter et de conserver leur confiance envers Apple, la baisse des ventes d'iPhone est temporaire et la marque à la pomme connaît une bonne dynamique en Chine. Le pays est en général "l'indicateur" de résultats financiers positifs, à de multiples reprises dans le passé, quand les ventes en Chine ont été bonnes, le chiffre d'affaires et les bénéfices du trimestre ont suivi. UBS déclare maintenir sa prévision de cours AAPL à 180 dollars l'action et conseille d'investir dans les actions Apple.