iPhone 15 vs iPhone 14 : Kuo pense que les ventes seront plus faibles

Kuo affirme que ses sources qui travaillent dans les chaînes de production pour Apple disent que les expéditions d'iPhone 15 s'annoncent en deçà de celles de l'iPhone 14. Le prix du nouvel iPhone serait-il un frein ?

Un iPhone 15 moins populaire que l'iPhone 14 ?

L'analyste Ming-Chi Kuo pense que la demande pour l'iPhone 15 sera plus faible que celle pour l'iPhone 14 l'an passé. Selon ses sources, les chaînes d'approvisionnement confirment elles-mêmes que les expéditions devraient être plus faibles.



En conséquence, le chiffre d'affaires général d'Apple au quatrième trimestre 2023 devrait être inférieur à celui du quatrième trimestre 2022. Le fait qu'il augmente de prix partout dans le monde, et même aux États-Unis, contrairement à l'année dernière, pourrait en être la principale cause.

Pourtant, l'iPhone 15 promet (selon les rumeurs) d'être novateur sur certains points. On parle de bordures plus fines, d'un bouton Action sur les modèles Pro, d'une A17 Bionic gravée en 3 nm (une première), d'une batterie améliorée et surtout de l'arrivée de l'USB-C.



Ceci n'est bien évidemment qu'une anticipation de marché qui peut se révéler erronée d'ici quelques mois. Si l'on oublie les comparaisons, l'iPhone 15 sera à coup sûr un carton mondial en termes de ventes, tout comme son prédécesseur.