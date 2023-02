Les réductions en Chine sur l'iPhone 14 pointent les faibles ventes

Les promotions sur les nouveaux iPhone sont en général introuvable pendant les six premiers mois suivants le lancement d'un nouveau modèle. Hors avec l'iPhone 14, nous avons déjà vu plusieurs réductions en France, ainsi que dans d'autres pays. Cette fois, c'est la Chine qui est concernée avec une baisse de 100 euros sur les appareils les plus récents. Un signe de plus que les ventes sont faibles, certains analystes évoquant une chute de près d'un tiers...

Des chifres en berne

Apple vient de publier son chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre de l'année 2022, celui qui contient notamment la période des fêtes de fin d'année. Comme prévu, le CA a baissé de 5 % en glissement annuel, le chiffre d'affaires de l'iPhone étant inférieur d'environ 9 % à celui de l'année précédente.

Les analystes s'attendaient à une baisse, mais l'ampleur de celle-ci a été une surprise pour beaucoup. Malgré cela, les investisseurs n'ont pas cédé à la panique sur le front boursier, l'action AAPL étant en croissance après les mots rassurants de Tim Cook.



Tout d'abord, selon le patron d'Apple, le problème de l'iPhone n'était pas la demande, mais plutôt l'incapacité à y répondre. Les problèmes d'approvisionnement, puis des émeutes en Chine suite à la politique ubuesque du zéro-COVID ont quasiment mis à l'arrêt la plus grande usine d'iPhone au monde pendant un mois.



Ensuite, Cook a continué en parlant de la force actuelle du dollar qui a joué des tours sur les exportations et notamment sur les prix de vente des iPhone 14. Leur tarif a grimpé en moyenne de 150 euros par rapport à l'iPhone 13.

Enfin, troisième point, le contexte économique général a freiné beaucoup d'acheteurs.



Cook a déclaré que les problèmes d'approvisionnement de l'iPhone 14 étaient désormais résolus, ce qui laisse entrevoir un tableau plus optimiste pour les bénéfices du trimestre en cours.

Premières remises sur l'iPhone 14 en Chine

Nos confrères de Bloomberg viennent contredire les propos de Tim Cook, assurant que la demande est bien plus faible qu'attendu, notamment sur le deuxième plus grand marché du fabricant d'iPhone.

Les derniers iPhones d'Apple se vendent avec des remises de plus de 100 dollars en Chine, une baisse de prix inhabituellement forte quelques mois seulement après le lancement, ce qui suggère une baisse de la demande, même pour les appareils haut de gamme.



JD.com Inc. et l'opérateur public China Mobile Ltd. font partie des détaillants qui ont réduit de 800 yuans (118 dollars) le prix de la gamme iPhone 14 Pro en 11 jours. Les détaillants du centre électronique de Shenzhen, dans le sud du pays, ont également commencé à réduire les prix des mêmes appareils de 700 yuans, a rapporté le journal officiel China Securities Journal après avoir visité des points de vente dans la ville.

En général, des remises aussi importantes ne sont proposées que sur les anciens modèles d'iPhone, ou alors juste avant l'annonce des nouveaux modèles.



Après les premières réductions pour les fêtes de fin d'année, souvent autour de 3 à 5%, les remises ont été accentuées et atteignent parfois les 10 % en Chine. C'est aussi le cas en France, on trouve les iPhone 14 et iPhone 14 Plus à -100 euros. Probablement le fait de stocks plus importants que la demande.



A contrario, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max ne présentent aucun signe d'essoufflement, les deux très haut de gamme se vendant à merveille. C'est tellement vrai qu'Apple envisage un modèle encore plus cher avec l'iPhone 15 Ultra.



Nous confirmerons (ou infirmerons) tout cela dans trois mois, après les prochains résultats de la firme de Cupertino.