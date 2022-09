iPhone 14 Pro Max : les opérateurs aux États-Unis et en Chine sont surpris des ventes !

On peut vraiment se rendre compte du succès d'un nouvel iPhone uniquement quelques mois après sa commercialisation. Toutefois, quand un iPhone crée un gigantesque engouement chez les consommateurs, les revendeurs et les Apple Store se rendent rapidement compte du "phénomène" qui est en cours.

L'iPhone 14 Pro Max pulvérise les ventes de son prédécesseur

Les États-Unis et la Chine sont probablement les deux pays qui sont les plus observés par les analystes et investisseurs, c'est dans ces deux pays où les ventes d'iPhone sont les plus élevées et ont un énorme impact dans les résultats financiers d'Apple. Depuis son lancement, la gamme iPhone 14 est surveillée de près, les cabinets d'analyses essaient de comprendre quel modèle d'iPhone rencontre le plus de réussite. Sans surprise, c'est l'iPhone 14 Pro Max qui arrive à se démarquer des autres. Alors qu'il est pourtant le modèle le plus coûteux, les Américains et Chinois s'arrachent le dernier smartphone star d'Apple !



Analyste chez Evercore ISI, Amit Daryanani a déclaré que les données qui ont été recueillies jusqu'ici indiquent toutes qu'il y a une très forte demande pour les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Pour la firme de Cupertino, c'est une très bonne nouvelle, car il est dans son intérêt que les consommateurs se rapprochent des modèles "Pro" qui génèrent une marge de bénéfice largement plus importante que les iPhone 14 et iPhone 14 Plus.

Du côté de KGI Securities, on remarque également une performance spectaculaire des ventes de l'iPhone 14 Pro Max, selon le cabinet d'analyse, ce serait sans aucun doute le modèle qui rencontre le plus de succès aux États-Unis et en Chine.

Des chiffres très encourageants qui doivent réjouir l'Apple Park qui constate un démarrage impressionnant pour ses iPhone 14 Pro.



Du côté des opérateurs télécoms en Chine et à Taïwan, certains se sont déjà exprimés et affirment eux aussi que leurs abonnés sont très attirés par les iPhone 14 Pro et Pro Max, les deux smartphones sont devenus un atout considérable pour générer de nouveaux engagements sur les forfaits mobiles ou des ouvertures de contrats. Selon Chunghwa Telecom, depuis le 16 septembre, les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max représentent environ 90% des ventes d'iPhone dans la totalité des boutiques ainsi que sur le site internet de l'opérateur.

Les abonnés semblent ne pas regarder les dépenses et en profitent pour acheter un ou deux exemplaires dès qu'il y a un réapprovisionnement des stocks. Depuis le lancement des iPhone 14, il est courant de voir plusieurs fois par jour des clients entrer dans les boutiques et demander si les iPhone 14 Pro/Pro Max sont disponibles !



Chunghwa Telecom a également confirmé que ses abonnés choisissent massivement le nouveau coloris violet profond dans une capacité de 256 Go de stockage, cette finition proposée exclusivement pour les iPhone 14 Pro a fait la différence chez les clients Apple.

Source

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.