5 réglages à faire sur le nouvel iPhone 14 Pro

Les iPhone 14 et iPhone 14 Pro ont commencé à arriver chez les clients du monde entier ce vendredi. Après avoir découvert les grandes nouveautés comme la Dynamic Island, ceux qui veulent exploiter leur nouveau téléphone au maximum doivent absolument lire la suite. Nous avons fait une liste de cinq réglages exclusifs aux nouveaux iPhone 2022.

Exploitez votre nouvel iPhone 14

Certains de ces réglages sont exclusifs aux modèles iPhone 14 Pro, tandis que d'autres sont accessibles aux iPhone 14 de base. Voilà qui complète nos astuces cachées dans iOS 16 ainsi que nos conseils pour bien configurer un nouvel iPhone.

Activer les photos ProRAW 48MP

Les iPhone 14 Pro sont dotés d'un système de caméra arrière amélioré qui peut prendre des photos de 48 mégapixels, mais uniquement en mode ProRAW, qui peut être activé dans l'app Réglages sous Appareil photo → Formats → Apple ProRAW avec la résolution définie sur 48MP. Dans l'app Appareil photo, un bouton intitulé RAW apparaîtra dans le coin supérieur droit pour activer ou désactiver facilement le mode ProRAW.



Les photos ProRAW conservent plus de détails dans le fichier image pour une plus grande souplesse d'édition. Les photos ProRAW de 48 mégapixels sont des fichiers très volumineux, d'environ 80 Mo chacun ou plus, alors faites attention à l'espace de stockage de votre iPhone si vous prenez des photos dans ce mode.

Activer le mode cinématique 4K

Sur les quatre modèles d'iPhone 14, les vidéos en mode Cinématique peuvent désormais être enregistrées en 4K. Pour activer la résolution supérieure dans l'app Réglages, touchez Appareil photo → Enregistrer Cinématique et choisissez 4K à 24 images par seconde ou 4K à 30 images par seconde.



Introduit avec la gamme iPhone 13, le mode Cinématique propose un effet de profondeur avec des changements de mise au point automatiques pour des vidéos de "style cinéma".

Optimisez le mode Action pour les basses lumières

Les quatre modèles d'iPhone 14 sont dotés d'un nouveau mode Action qui compense les tremblements, mouvements et vibrations importants pour des vidéos plus fluides. Selon Apple, cette fonction peut être utilisée pour enregistrer des vidéos lors d'une sortie en voiture, filmer un sportif, etc.



Un bouton pour le mode Action se trouve dans le coin supérieur gauche de l'application Appareil photo pour les vidéos. Dans l'app Réglages, le mode Action peut être optimisé pour les conditions de faible luminosité en naviguant vers Appareil photo → Enregistrer une vidéo → Mode Action Faible luminosité.

Activez un son de démarrage

Une nouvelle fonctionnalité d'accessibilité optionnelle permet à tous les modèles d'iPhone 14 de jouer un son de démarrage ou d’extinction. La nouveauté peut être activée dans l'app Réglages, sous Accessibilité → Audio/Visuel → Sons de démarrage et d’extinction. Elle permet notamment aux malvoyants de savoir quand leur iPhone s’éteint ou s’allume.

Apple iOS 16 Shutdown Sound! (DeviceShutdown.caf) pic.twitter.com/hJ8wAt0EfD — Martin Nobel (@MartinNobel_) September 11, 2022

Désactiver l'affichage permanent

Le nouveau mode d'affichage permanent de l'iPhone 14 Pro est activé par défaut. Il peut être désactivé dans l'app Réglages sous Affichage et luminosité → Toujours activé.



Le mode always-on réduit l'ensemble de l'écran de verrouillage, mais affiche toujours l'heure, la date, les widgets, le fond d'écran et les notifications non lues. Une fois que vous avez levé l'iPhone, tapé ou glissé vers le haut au bas de l'écran, ou appuyé sur le bouton latéral, l'affichage revient à une luminosité normale. Et Apple a expliqué les 8 scénarios dans lesquels l’écran s’éteint complètement pour sauver la batterie.