16 astuces que vous ne connaissez pas sur iOS 16 !

Apple a publié cette semaine la version finale d'iOS 16, la dernière version de son système d'exploitation mobile avec un nouvel écran de verrouillage personnalisable, les évolutions de Messages, Mail, Plans, et plus encore.



Outre les fonctionnalités phares, iOS 16 comporte un certain nombre de nouvelles capacités qui contribuent à améliorer l'expérience sur iPhone. Nous avons répertorié ci-dessous 16 fonctionnalités et modifications cachées d'iOS 16 dont vous n'étiez peut-être pas au courant. Et si vous aviez raté nos précédents dossiers, rappelons nos astuces pour iOS 15, 14 astuces pour iOS 14, 13 astuces pour iOS 13, ...

iOS 16 est rempli de fonctions cachées

Voici la liste des fonctions cachées et astuces à connaître après avoir installé iOS 16 :