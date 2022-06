iOS 16 : Mail offrira jusqu'à 10 secondes pour annuler l'envoi d'un mail

Alexandre Godard

À partir de septembre, vous aurez la possibilité d'annuler l'envoi d'un mail sur l'application dédiée à ce service d'Apple. Plus exactement, le bouton sera visible durant 10 secondes avant de disparaître. La durée n'est pas personnalisable pour le moment.

10 secondes pour éviter la catastrophe

Il aura fallu du temps mais les choses bougent enfin. Après des années d'attente et de multiples réclamations de la part des utilisateurs, Apple a pris l'initiative de muscler son application Mail. Au total, Mail s'équipe de trois nouveautés conséquentes sur iOS16, iPadOS16 et macOS13.

La première, c'est l'affichage d'un bouton "Annuler l'envoi" à la suite de l'envoi d'un mail. Grâce à celui-ci, il sera possible de revenir en arrière et d'éviter d'envoyer un courrier électronique parti trop vite ou vers le mauvais destinataire.



Au lendemain de cette présentation, un petit détail supplémentaire est arrivé à notre oreille. La durée de vie de ce bouton sera de dix secondes. Autrement dit, vous aurez 10 secondes pour annuler l'envoi d'un mail et pas une de plus. Avec le temps, Apple devrait ajouter d'autres possibilités pour s'aligner sur la concurrence. Pour rappel, Gmail offre jusqu'à 30 secondes et quatre choix différents.

La deuxième permettra de programmer l'envoi d'un mail. Là-aussi, la concurrence le propose depuis un certain temps mais il est toujours bon de voir le service en question d'Apple s'en équiper. Ainsi, vous pourrez rédiger un mail et programmer la date et l'heure précise à laquelle il s'envoie. Il est également possible de demander à Mail de vous envoyer à nouveau la notification d'un mail en particulier au cas où vous l'avez ouvert mais que vous ne pouvez pas répondre directement.



La troisième, c'est la refonte de la barre de recherche. En cliquant dessus, vous aurez un accès direct aux pièces jointes récentes et à de meilleures suggestions en fonction de ce que vous recherchez. Les fautes de frappe et d'orthographe seront indiquées pour vous aider à rédiger le mail parfait.