WWDC 2022 : Les nouveautés de macOS 13 Ventura

⏰ Hier à 21:10 (Màj hier à 22:35)

Alexandre Godard

1



Vous êtes fan d'Apple et vous possédez un Mac, cet article est fait pour vous. Comme chaque année, la firme de Cupertino profite de la WWDC pour annoncer les nouveautés à venir au mois de septembre, lorsque les nouvelles versions d'OS seront mises à disposition de tous les clients à l'automne prochain. Récapitulatif complet des nouveautés en préparation sur macOS 13.

macOS Ventura : inspiration by California

Le mois de juin 2022 ne déroge pas à la règle, Apple profite de sa conférence dédiée aux développeurs #WWDC pour présenter les nouveautés logicielles à venir. Du côté du Mac et de macOS, Apple a une fois de plus voulu améliorer son système avec une quantité importante de nouvelles fonctionnalités pour fluidifier l'expérience utilisateur. Inutile de tourner autour du pot, passons directement à la liste des nouveautés à venir sur macOS 13.

Stage Manager

Stage Manager offre une nouvelle gestion des fenêtres sur votre bureau. Grâce à ce nouveau système, il est possible de trier ses fenêtres en temps réel et de les relier entre elles. L'image ci-dessous donne un premier aperçu.



La fenêtre sur laquelle vous êtes est en plein écran tandis que les autres sont dans la pile à gauche. Stage Manager s'ajoute à Mission Control et Spaces pour vous faciliter la vie lors de vos sessions sur Mac.

Spotlight

Spotlight devient un peu plus puissant qu'il ne l'est déjà. Désormais, en touchant la barre d'espace de votre Mac, vous pourrez avoir un aperçu d'un document, d'une image... pour savoir si c'est bien ce que vous recherchez. De plus, les informations trouvées par Spotlight sont plus complètes, plus précises et surtout plus nombreuses.

Mail

L'application Mail a enfin le droit à quelques nouveautés ! L'ajout de la barre de recherche pour retrouver un mail ou autre en quelques secondes sera bien pratique. Pour ce qui est de la création d'un mail, il sera possible d'annuler son envoi ou encore de le programmer à une heure précise.



Mail est aussi capable de détecter des éléments manquants à votre mail comme une pièce jointe non sélectionnée ou le mail du destinataire en copie.

Safari

Le navigateur web le plus rapide au monde (selon Apple) gagne en productivité. Les groupes d'onglets, apparus l'année dernière, sont dorénavant compatibles avec la fonction "Partager" d'Apple. Concrètement, vous pouvez créer un groupe d'onglets qui sera visible sur le Mac de vos collègues et de vos amis. Chaque ajout, modification ou suppression est visible pour tous. Idéale pour le travail, l'école, la préparation de vacances à plusieurs... SharePlay s'incruste lui aussi dans Safari.



Entamer une conversation via Messages ou FaceTime est possible directement depuis Safari. Une fois de plus, Apple mise tout sur l'accessibilité.

PassKeys : Code d'accès en français

On en avait entendu parler il n'y a pas très longtemps. Tous les grands acteurs du monde de la technologie veulent remplacer les mots de passe par un système plus simple, plus fiable et surtout incontournable par les hackers.



S'il est vrai que cela prendra du temps à se démocratiser, vos mots de passe seront au fil du temps remplacés par Face ID ou Touch ID. Même si vous êtes sur un appareil Windows ou Android, il suffira de prendre votre iPhone, de le déverrouiller avec Face ID durant le processus de connexion sur le site en question et cela vous connectera. Rapide et sécurisé.

Metal 3ème version, MetalFX Upscaling va faire passer une nouvelle étape au jeu vidéo sur Mac. Augmentation du nombre d'images par seconde, suppression de l'aliasing, netteté de l'image accrue, bref une résolution graphique au top. Les deux premiers jeux seront No Man Sky's et Resident Evil Village.

Continuité et l'iPhone en Webcam

Handoff débarque sur FaceTime et permet de passer d'un claquement de doigt l'appel vidéo en cours de l'iPhone au Mac. Cela fonctionne également avec l'iPad. D'ailleurs, après avoir fait cette manipulation, vous pourrez fixer votre iPhone sur votre Mac afin qu'il vous serve de webcam grâce à un petit support aimanté sans même avoir besoin de le sortir de veille et tout ça sans fil. Une nouvelle trouvaille plutôt subtile pour augmenter considérablement la qualité vidéo lors de vos appels.



Grâce à ce stratagème, n'importe quel Mac peut posséder les fonctions comme Cadre centré, le mode Portrait, l'Éclairage Studio...

DeskView

DeskView est dans la continuité de ce dont nous avons parlé juste au-dessus. Pour faire simple, grâce à un procédé magique et à l'ultra-grand-angle de l'iPhone, votre iPhone sera capable de projeter une vue en hauteur de votre bureau. Nous y reviendrons en détail dans un prochain article mais l'image offre un premier aperçu concret.

Résumé de macOS Ventura

Compatibilité de macOS 13

La nouvelle version majeure de macOS est compatible avec tous les Mac Apple Silicon (M1 & M2) ainsi que :

iMac 2017 et plus récents

Mac Pro 2019 et plus récents

iMac Pro 2017

Mac mini 2018 et plus récents

MacBook Air 2018 et plus récents

MacBook 2017 et plus récents

MacBook Pro 2017 et plus récents

Les dates de sortie de macOS 13 bêta

Vous connaissez la musique, la bêta pour les développeurs va dans un premier temps être lancée dès aujourd'hui pour vérifier durant plusieurs semaines que tout fonctionne correctement. C'est également l'occasion pour Apple d'ajouter et de modifier certaines fonctions et paramètres suite aux retours des bêta-testeurs. La bêta publique est prévue le mois prochain.



N'hésitez pas à relire l'article pour être sûr de ne louper aucune nouveauté et à nous partager via la section "commentaires" votre avis, votre ressenti sur les annonces concernant macOS. Team satisfait ou team déçu ?