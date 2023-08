macOS Ventura 13.5 pose des difficultés sur les services de localisation

À l'heure actuelle, macOS 13.5 est la dernière mise à jour du cycle Ventura, elle a apporté une meilleure performance, des corrections de bugs et a bouché quelques failles de sécurité. Toutefois, les développeurs Apple sont passés à côté d'un problème qui s'avère être très gênants pour les utilisateurs !

macOS Ventura 13.5 pose des difficultés sur la localisation

Apple dévoilait à la fin du mois de juillet la mise à jour macOS Ventura 13.5, une nouvelle version qui promettait une meilleure expérience utilisateur en termes de performance et de sécurité. Attendue par de nombreux utilisateurs, elle a pourtant apporté avec elle un bogue pour le moins gênant : un dysfonctionnement majeur touchant les services de localisation.



Suite à cette mise à jour, beaucoup d'utilisateurs se sont retrouvés face à une situation inédite, en voulant gérer les autorisations de localisation de leurs applications macOS, ils ont découvert que ces réglages étaient tout bonnement inaccessibles. En se dirigeant dans les "Services de localisation" via les Paramètres Système, il n'y a aucune application de visible. Un vide total qui ne permet ni d'activer, ni de désactiver la localisation des applications.

La conséquence directe se trouve être l'incapacité pour les utilisateurs de déterminer quelles applications accèdent ou non à leurs données géographiques. De plus, si une nouvelle application est installée après cette mise à jour, elle est dans l'impossibilité de solliciter l'accès à la localisation, car le réglage de gestion est complètement paralysé. Ce qui fait perdre l'intérêt à toutes les applications qui ont besoin de la localisation pour fournir un service à l'utilisateur.



Aucune solution fiable n'a été trouvée pour résoudre ce bogue, une mise à jour corrective est donc attendue de la part d'Apple pour résoudre ce souci, qui n'était pas présent dans les versions précédentes.



