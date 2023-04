macOS Ventura 13.3 pose des problèmes d'écran noir au démarrage

Depuis la fin du mois de mars, Apple propose aux propriétaires de Mac éligibles la nouvelle version macOS Ventura 13.3. Cette mise à jour majeure dans le cycle Ventura a apporté plusieurs nouveautés intéressantes et pertinentes pour l'utilisation au quotidien. Malheureusement, macOS Ventura 13.3 a aussi généré quelques bugs qui commencent à se faire remarquer sur les forums d'entraide et les sites comme Reddit.

macOS Ventura 13.3 a des problèmes d'affichage chez certains utilisateurs

Si vous avez installé la mise à jour macOS 13.3, vous avez peut-être rencontré quelques difficultés liées à l'affichage. En effet, quelques utilisateurs (partout dans le monde) signalent sur internet des problèmes lors du démarrage de leur Mac ainsi qu'avec les écrans externes. Le premier souci qui est le plus récurrent concerne le démarrage de la session. Les Mac touchés ont un processus de démarrage normal : le logo Apple puis l'affichage de l'interface qui réclame la saisie du mot de passe pour l'ouverture de la session afin d'accéder aux applications et données personnelles.



Toutefois, après la validation du mot de passe, un écran noir de près de 10 secondes s'affiche (plus long que d'habitude) puis l'utilisateur voit son bureau et un second écran noir assez long interrompt brutalement l'interaction avec le Mac. Bien sûr, une fois le deuxième écran noir disparu, cela ne gêne plus l'utilisation, mais quand on est en retard le matin pour commencer le travail, c'est quelque chose qui peut être assez désagréable.

Autre souci très signalé sur les forums, c'est une anomalie sur l'affichage des économiseurs d'écran sur les écrans externes. Plusieurs problèmes sont remontés : l'économiseur d'écran est trop petit ou trop grand, l'affichage est à l'envers ou il y a des dominances de couleurs (rouge, vert, rose ou noir) dans l'image.



Évidemment, tout le monde n'est pas concerné, mais un petit nombre d'utilisateurs ont en ce moment ces problèmes. En regardant les divers sujets qui ont été ouverts sur les forums et Reddit, il est difficile de faire le lien avec un modèle de Mac en particulier ou de faire le lien entre un Mac qui possède un processeur Intel ou une puce MX d'Apple.



Pour l'instant, Apple n'a pas réagi sur ces dysfonctionnements rencontrés. Comme ce ne sont pas des bugs "majeurs" qui n'impactent pas l'utilisation des Mac ni touchent à ses performances, il y a fort à parier que ce ne soit pas une priorité pour l'entreprise. À noter que la première bêta de macOS Ventura 13.4 ne règle pas le problème, on peut donc se demander si les développeurs d'Apple sont vraiment au courant de l'existence de ces affichages noirs et économiseurs d'écran anormal sur les écrans externes connectés en HDMI aux Mac.



