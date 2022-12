Certains Mac M1 / M2 / Intel rencontrent des problèmes de Wi-Fi sous macOS 13

L'étendu du problème n'est pas claire, puisque la majorité des rapports semblent provenir d'utilisateurs connectés à des réseaux Wi-Fi gérés par des entreprises ou des équipes éducatives. La plupart du temps, ces types de réseaux Wi-Fi ont des contrôles de sécurité et de gestion différents qui amènent parfois à des cas complexes. Mise à jour : plusieurs lecteurs nous ont remonté des soucis similaires sur Mac Intel.

Comme solution provisoire pour améliorer la connexion WiFi, Apple recommande de désactiver l'interface AWDL (ce qui désactivera AirDrop/AirPlay). Il y a plusieurs façons de le faire - soit en utilisant l'application Terminal et en exécutant un script, soit via l'interface utilisateur (fournie ci-dessous). Nous avons exécuté cette intervention avec quelques clients qui ont constaté une amélioration des performances WiFi.

Avec la version Release Candidate de macOS 13.1 , les clients concernés n'ont pas été en mesure de reproduire le problème. Apple a également informé Meter et d'autres fournisseurs d'une solution temporaire. Le problème initial était apparemment causé par l'interface "Apple Wireless Direct Link", qui contribue à alimenter des fonctions comme AirDrop et AirPlay :

Bien que ces problèmes puissent se manifester de différentes manières, le problème sous-jacent est le même : le débit et les vitesses baissent, les appareils sont déconnectés de manière aléatoire et ne parviennent pas à rejoindre le réseau

Meter, une société qui gère les installations Wi-Fi pour les entreprises, a récemment publié un billet de blog expliquant ce phénomène. La société aurait vu ces problèmes apparaître chez ses clients, tout comme d'autres fournisseurs de services similaires. Ces entreprises ont déposé des rapports auprès de l'entreprise américaine, et il s'agit d'un "problème connu du côté d'Apple".

La dernière mise à jour de macOS 13 Ventura serait à l'origine de problèmes de connectivité Wi-Fi pour certains utilisateurs de MacBook équipés de la puce M1 ou M2. Concrètement, les clients ont vu leur connexion Internet ralentir, ce qui entraîne une perte de qualité dans les appels vidéo et d'autres problèmes comme des échecs. Certains utilisateurs seraient également confrontés à des déconnexions intempestives du réseau Wi-Fi.

