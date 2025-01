Des problèmes d'USB-C sur le Mac mini M4

1 com

Malheureusement, il semblerait que certains clients du Mac mini M4 d'Apple rencontrent des soucis avec les ports USB-C de la machine. Selon les différentes déclarations, il y aurait un souci de connexion/déconnexion récurrent. Apple n'a pas encore évoqué ce potentiel problème publiquement.

Mauvaise nouvelle

Certains utilisateurs du Mac mini M4 signalent des problèmes de connectivité avec les ports USB-C de leur appareil. Ces problèmes incluent des déconnexions aléatoires ou la non-reconnaissance de périphériques tels que des claviers, des disques durs externes et des hubs USB. Dans certains cas, une reconnexion physique des câbles est nécessaire pour rétablir le fonctionnement.

Ces soucis affectent aussi bien les ports situés à l’arrière qu’à l’avant du Mac mini M4. Par exemple, un utilisateur a rapporté que son clavier USB-C se déconnectait de manière intermittente sur ce modèle, alors qu’il fonctionnait parfaitement sur d’autres Mac. Le souci ne vient donc pas du clavier, mais bien du Mac mini.

Pour l’instant, Apple n’a pas publié de déclaration officielle à ce sujet. Les utilisateurs concernés sont invités à contacter le support technique d’Apple pour obtenir de l’aide. Comme souvent dans ce genre de cas, cela impacte une infime partie d'utilisateurs. Elle est néanmoins assez importante pour réussir à se faire entendre sur le web. Avez-vous rencontré ce souci ?



Les causes possibles incluent la qualité des câbles utilisés, des conflits liés à l’alimentation électrique, des incompatibilités matérielles ou des bogues logiciels. Pour réduire l’impact de ces problèmes, il est conseillé de vérifier l’état des câbles et des ports, d’utiliser des hubs alimentés de manière autonome et de maintenir le système macOS à jour.