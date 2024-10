L'Apple Vision Pro pourrait corriger les problèmes de vision sans lentilles magnétiques

Si vous possédez des lunettes et que vous comptez investir dans l'Apple Vision Pro, vous devrez probablement acheter en supplément des lentilles magnétiques. Selon une récente demande de brevet, Apple cherche à changer cette approche qui coûte de l'argent supplémentaire aux clients lors de l'achat, l'objectif sur les prochaines générations de Vision Pro serait de corriger les problèmes de vision sans la nécessité d'ajouter des lentilles magnétiques.

Un brevet ambitieux

Apple cherche à transformer l'expérience utilisateur avec l'Apple Vision Pro en éliminant le besoin de lentilles de prescription. Cette initiative pourrait révolutionner l'utilisation de la réalité mixte pour les personnes ayant des déficiences visuelles, rendant l'appareil plus accessible et pratique à utiliser au quotidien. Actuellement, pour profiter pleinement de l'Apple Vision Pro, les utilisateurs aux besoins visuels spécifiques doivent ajouter des lentilles magnétiques à l'appareil. Cette exigence constitue une barrière tant en termes de coût que de commodité, limitant l'accès à cette technologie révolutionnaire.



Dans sa quête d'innovation, Apple explore des solutions avancées, comme l'intégration de lentilles liquides et de systèmes d'objectifs ajustables directement dans l'ordinateur spatial. Ces technologies promettent de s'adapter automatiquement aux besoins individuels en matière de vision, sans composants supplémentaires.

Une récente demande de brevet dévoile les efforts d'Apple pour créer un « appareil d'affichage monté sur la tête avec correction de la vision ». Ce système innovant utiliserait un ensemble de capteurs pour mesurer les caractéristiques oculaires de l'utilisateur et ajuster les erreurs de réfraction telles que l'astigmatisme, la myopie et l'hypermétropie.



L'implémentation de ces fonctionnalités pourrait inclure des réglages personnalisables dans les paramètres d'accessibilité de visionOS, offrant une expérience sur mesure pour chaque utilisateur. La demande de brevet d'Apple illustre plusieurs scénarios de correction de la vision, y compris l'ajustement de la distance entre l'écran et l'œil et l'utilisation de lentilles cylindriques ajustables pour traiter l'astigmatisme.



N'oublions pas tout de même que des milliers de brevets sont déposés chaque année par Apple, mais que la majorité ne voient pas le jour ou verront le jour des années après. Ce dépôt de brevet dans le registre de l'USPTO ne signifie pas forcément qu'Apple arrivera à se débarrasser un jour des lentilles magnétiques, toutefois, il signifie que l'entreprise travaille sur une solution.