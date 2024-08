Apple corrige les problèmes de texte avec iOS 17.3.1 et macOS 14.3.1 (+ watchOS 10.3.1)

Avant le passage à iOS 17.4 et watchOS 10.4, Apple souhaite visiblement perfectionner les mises à jour déjà présentes. La firme de Cupertino a lancé 2 nouvelles versions logicielles pour ses iPhone et Apple Watch, des mises à jour qui ont pour objectif de corriger quelques bugs, mais aussi d'offrir une meilleure stabilité et sécurité aux deux appareils.

Apple publie également la mise à jour macOS Sonoma 14.3.1, la mise à jour corrige le remplacement aléatoire du texte lors de la saisie.

Il est temps de mettre à jour votre iPhone, Mac et Apple Watch

Dès ce soir, vous pouvez télécharger une nouvelle mise à jour pour votre iPhone et Apple Watch, ces deux nouvelles versions sont disponibles pour tout le monde et amélioreront votre expérience utilisateur. Du côté d'iOS 17.3.1, Apple renforce la sécurité contre les potentielles attaques extérieures et corrige également un bug de texte qui pouvait provoquer un chevauchement inattendu lors de la saisie. Nous l'avons expérimenté à plusieurs reprises à la rédaction, que ce soit sur iOS, iPadOS ou macOS.



En ce qui concerne watchOS 10.3.1, la note de mise à jour ne précise pas les correctifs ou amélioration, toutefois, Apple recommande fortement le téléchargement de la mise à jour.

Pour mettre à jour votre iPhone, c'est simple :

Ouvrez l'application Réglages Allez dans "Général" Allez dans "Mise à jour logicielle" Téléchargez puis installez la mise à jour

Pour l'Apple Watch, direction l'application "Watch" de votre iPhone puis "Général" et "Mise à jour logicielle". Il est important que votre Apple Watch soit chargée à 50% minimum et soit placée sur un chargeur afin d'éviter l'extinction pendant l'installation de la nouvelle mise à jour.