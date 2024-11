Le Mac Mini M4 est la meilleure console d'Apple

Malgré un succès phénoménal avec l'App Store, Apple a toujours eu du mal à s'imposer dans le marché du jeu vidéo, notamment avec les consoles et les ordinateurs. Sa première tentative, la console Pippin dans les années 1990, a été un échec commercial. Au fil des années, Apple a donc orienté sa stratégie vers le jeu mobile, en se concentrant sur l’iPhone et l’iPad, mais sans réellement percer auprès des "gamers". En 2015, Apple a tenté de positionner l’Apple TV comme plateforme de jeux. Cependant, la puissance limitée de l’Apple TV et sa télécommande basique — inadaptée à de nombreux jeux — ont découragé les développeurs, et l’Apple TV n’a jamais réussi à concurrencer la PlayStation de Sony ou la Xbox de Microsoft. Et pas non plus la Nintendo Switch. Mais avec le Mac mini M4, l'espoir renait.

Le meilleur rapport qualité / prix d'Apple

Depuis l'avènement des puces Apple Silicon en 2020, Apple a toujours fait du pied aux joueurs sur Mac. Ses processeurs, toujours plus puissants et efficaces, sont capables de faire tourner des jeux AAA grâce à une partie logicielle particulièrement soignée par les ingénieurs de la marque. En quatre ans, les API ont grandement évolué, tout comme les composants.

La sortie du nouveau Mac mini avec les puces M4 et M4 Pro marque la dernière tentative d'Apple pour percer dans le secteur du jeu vidéo. Avec une puissance de traitement comparable aux consoles de jeux comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X, le Mac mini — notamment grâce à sa taille compacte et ses hautes performances — peut être présenté comme une alternative potentielle pour le jeu de salon. Le modèle de base, proposé à 699 € (sur Amazon par exemple), est équipé d’un CPU et d’un GPU à 10 cœurs, offrant une puissance suffisante pour la plupart des titres. Le modèle M4 Pro, à 1 649 €, surpasse même les précédents modèles Mac Pro et Mac Studio d’Apple équipés de la puce M2 Ultra. Doté de 16 Go de mémoire et de la technologie de ray tracing, le Mac mini offre des capacités graphiques impressionnantes pour le jeu à prix "raisonnable".

Sur le plan logiciel, Apple a renforcé son écosystème de jeu avec des mises à jour récentes de son logiciel graphique Metal, une meilleure intégration à macOS, et une compatibilité avec les manettes de jeu de tierces parties comme celles de Sony, Nintendo et Microsoft. Apple a également introduit des outils pour porter facilement les jeux à macOS, créant une expérience de jeu plus fluide pour les utilisateurs. Cependant, le principal obstacle reste la taille limitée de sa bibliothèque de jeux. Bien que des titres populaires comme Death Stranding aient été ajoutés et que Cyberpunk 2077 soit offiiceleemnt prévu pour 2025R, l’offre de jeux d’Apple reste encore inférieure à celle de ses concurrents. Les joueurs doivent se contenter des Resident Evil de Capcom, des Assassin's Creed d'Ubisoft ou encore des Tomb Raider de Square Enix. Il manque des titres plus populaires comme GTA 5, COD et compagnie.

Apple espère que son matériel puissant et ses améliorations logicielles attireront davantage de développeurs à adapter leurs jeux pour macOS, ce qui pourrait permettre à Apple de s'imposer enfin dans le monde du jeu vidéo. Comme son ainé le Mac mini M2 Pro, le Mac mini M4 Pro est une superbe machine à tout faire, surtout qu'il peut s'offrir jusqu'à 64 Go de RAM, de la création graphique au développement en passant par l'émulation ou les jeux vidéo.

