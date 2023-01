Le Mac mini M2 Pro est le meilleur ordinateur de bureau Apple

La semaine dernière, Apple dévoilait un nouveau Mac Mini, comme prévu par les rumeurs. Ce Mac Mini 2023 a été non seulement doté d'une puce M2, mais aussi et surtout d'une variante M2 Pro en option. Jusqu'à présent, les Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces étaient limités au processeur maison de base. Mais ça, c'était avant.



Grâce à la puce M2 Pro, le Mac mini 2023 va plus loin que les appareils cités, et se démarque même de l'iMac 24 pouces qui tourne toujours sur la M1. En attendant un iMac 27 pouces M2 Pro, le Mac mini est certainement le meilleur choix pour quiconque cherche un ordinateur de bureau signé Apple.

Le meilleur rapport qualité / prix

Bien sûr, il y a le Mac Studio, une sorte de double Mac mini qui est propulsé par la puissante puce M1 Max (voire M1 Ultra en option), mais le prix n'a rien à voir : le Mac mini est vendu 1549 euros avec la M2 Pro (CPU 10 cœurs + GPU 16 cœurs, 16 Go de RAM et SSD de 512 Go), alors que le Mac Studio est vendu 2299 euros avec la puce M1 Max (CPU 10 cœurs + GPU 24 cœurs, 32 Go de RAM, SSD de 512 Go).

Un modèle intermédiaire bienvenu

Apple a donc combler le trou béant entre le Mac mini de base vendu 699 euros et le Mac Studio qui démarre à 2299 euros avec un Mac Mini M2 Pro qui peut largement suffire à 99% des clients. Puissant, pratique et polyvalent, il ne demande qu'à être posé sur un bureau. Mieux, il vient voler la vedette de l'iMac, qui a perdu sa variante iMac Pro il y a un moment déjà. Alors qu'Apple n'a toujours pas daigné sortir un modèle plus grand et plus puissant que l'iMac M1, le Mac mini M2 Pro pourrait en profiter pour cannibaliser quelques ventes.



Si vous avez déjà un écran à la maison, pourquoi ne pas craquer ? Et même s'il faut rajouter pour acquérir un moniteur de 24 ou 27 pouces, le Mac mini M2 Pro reste très intéressant en termes de rapport qualité / prix.

L'éventuel iMac M2 Pro

Si vous préférez le design tout-en-un d'Apple, il faudra alors patienter jusqu'à un éventuel iMac M2 Pro, voire iMac M3 Pro. En effet, les rumeurs veulent que la firme de Cupertino saute la génération M2 et lance directement un M3 Pro dans dix-huit mois. Elle pourrait même être dotée d'une puce M3 Max ou M3 Ultra en option, mais tout cela est hypothétique.



En revanche, attendez-vous à une note salée, Apple devant nécessairement augmenter ses prix pour différencier ses gammes de produit.

Conclusion

Il ne vous reste plus qu'à vous décider pour travailler à la maison à prix raisonnable : soit un Mac mini M2 Pro capable de faire tourner les derniers jeux et logiciels sans bruit et sans surchauffe, ou alors un iMac M1 élégant mais moins performant (affiché au même prix de 1549 euros). Sinon, n'oubliez pas le MacBook Air M2 qui est souvent en promotion et qui se place entre les deux.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.