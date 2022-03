Les Mac Studio et Studio Display sont arrivés en magasin et chez les clients

Les Mac Studio et Studio Display ont été annoncés la semaine dernière lors de l'événement spécial "Peek Performance" d'Apple. Comme prévu, la commercialisation démarre en ce vendredi 18 mars, ainsi que les premières livraisons aux clients. Tout cela au lendemain des premiers tests de la presse. L’occasion de refaire un tour d’horizon des nouveaux produits d'Apple.

Deux nouveaux produits Apple à découvrir

Les Mac Studio et Studio Display s'adressent principalement aux professionnels de la création travaillant dans le domaine du montage vidéo, image et audio.

Avec l’ordinateur de bureau Mac Studio, les utilisateurs peuvent désormais disposer d'un Mac doté d'un processeur Apple Silicon M1 Ultra à 20 cœurs, d'un GPU à 64 cœurs, de 128 Go de RAM et de 8 To de SSD, le tout combiné dans une machine comportant jusqu'à six ports Thunderbolt, 10 Gigabit Ethernet, une prise casque, deux ports USB-A et un port HDMI. Les premiers tests et benchmarks sont sans appel, il s’agit d’une machine très performante.



Quant à l'écran Studio Display, il est doté d'une dalle LCD similaire à celle que l'on trouve dans l'iMac 27 pouces, désormais abandonné, qui offre une résolution de 5K, une large gamme de couleurs (DCI-P3), True Tone, et 600 nits d'intensité lumineuse. Les clients peuvent l'obtenir avec un support ordinaire, un support réglable en hauteur ou avec un support VESA en option.



Alors que la plupart des gens ont dû attendre ce vendredi pour mettre la main sur ces nouveaux produits, Apple a envoyé des unités de test à certains membres de la presse quelques jours plus tôt - avec des avis positifs sur le Mac Studio, mais plus mitigés sur le Studio Display à cause d’un rapport qualité / prix déséquilibré,



Heureusement, pour ceux qui ont précommandé les nouveaux Mac Studio et Studio Display la semaine dernière, les livraisons ont déjà commencé et certains ont même publié des photos de déballage, comme vous pouvez le voir ci-dessous :



En France, le prix du Mac Studio commence à 2229 €, tandis que celui du Studio Display est de 1749 €. Un prix justifié dans un cas, beaucoup moins dans l’autre.



