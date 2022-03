Vous pouvez acheter l'écran Studio Display d'Apple chez les revendeurs

Il y a 29 min

Accessoires Apple Mac

Alban Martin

Mardi, Apple a dévoilé son Studio Display, un nouvel écran de 27 pouces qui se place sous l'onéreux Pro Display XDR pour accompagner un Mac mini, un MacBook ou surtout le nouveau Mac Studio. Cet accessoire étant attendu par les fans de la marque, des années après l'arrêt de son moniteur Cinema Display qui était bien plus abordable que le récent Pro Display.



Alors qu'Apple a ouvert le carnet de commandes dès mardi soir, l'écran est déjà en rupture partielle, obligeant son futur propriétaire à attendre des semaines. Pour aller plus vite, les revendeurs prennent le relais.

Où acheter le Studio Display ?

Que ce soir Fnac, Darty ou Boulanger, tous proposent l'écran Display Studio avec une livraison rapide. Certains n'ont que le modèle de base, d'autres vendent déjà l'option nano-texturé. Dans tous les cas, vous pouvez choisir le support, chose primordiale étant donné que vous ne pourrez plus le modifier après l'achat. Au moment de faire votre choix, réfléchissez bien à votre utilisation avant de foncer sur le modèle avec pied classique, à inclinaison et hauteur réglables, ou le kit de montage VESA (pour accrocher au mur).

La plupart des enseignes permettent la livraison à partir du 19 mars ou même d'aller chercher le précieux en magasin.



Pour acheter le Studio Display :

N'hésitez pas à relire notre article complet sur le Mac Studio et l'écran Display Studio avant de passer à la caisse. L'écran externe est équipé d'une caméra FaceTime, de 3 microphones, de 6 haut-parleurs et d'une puce A13 pour tout gérer, y compris son intégration parfaite avec macOS et iPadOS.