L'écran Apple Studio Display possède 64 Go de stockage, mais...

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Chose surprenante, le tout nouvel écran "Studio Display" d'Apple intègre quelques 64 Go de stockage, mais seule une toute petite partie est réellement utilisée par l'écran. C'est un développeur qui a découvert cela et qui s'est empressé de le partager sur Twitter.

Le Studio Display n'exploite que 2 Go sur 64 possibles

Comme l'a démontré le développeur "Khaos Tian", le Studio Display dispose de 64 Go de stockage interne NAND. Mais l'écran n'exploiterait que 2 Go seulement. De l'espace disque libre est probablement nécessaire pour les mises à jour du firmware (qui tourne sous iOS 15.4), mais les 62 Go d'espace inutilisés sont apparemment inutiles à l'heure actuelle.

lol Studio Display has 64GB onboard storage?! pic.twitter.com/XfHGCYUYMG — Khaos Tian (@KhaosT) March 21, 2022





Apple n'a pas confirmé la quantité de stockage interne du Studio Display dans ses spécifications techniques.

Cette découverte pourrait surprendre plus d'un utilisateur, mais elle a du sens quand on sait que l'écran dispose d'une puce A13 Bionic, le processeur qu'on avait découvert dans l'iPhone 11 puis l'iPhone SE 2020 et l'iPad 9. Les trois appareils sont vendus avec 64 Go de stockage au minimum, ce qui pourrait expliquer le chiffre du jour. La configuration intérieure n'est probablement pas possible et / ou disponible. Apple pourrait avoir décidé de ne pas changer le processus de production pour réaliser des économies d'échelle, plutôt que de produire une variante spécifique qui nécessite des modifications de la chaîne.



Cette découverte confirme que le Studio Display contient exactement la même puce A13 Bionic à 2,65 GHz, la même configuration d'appareil photo frontal Ultra Wide de 12 Mpx avec Center Stage et la même configuration de base de 64 Go de stockage que l'iPad de neuvième génération. Une belle machine qui est finalement plus performante que l'Apple TV 4K de deuxième génération, qui arbore une puce A12 Bionic et une configuration de stockage de base de seulement 32 Go. Dommage que les premiers tests aient fait état d'un rapport qualité / prix décevant. Un écran LCD classique à 1749€ a du mal à passer en 2022.