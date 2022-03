Apple ne donne pas de chiffonnette avec l'écran Studio Display de base

Sur son site Web , Apple indique que seul le Studio Display le plus cher, celui avec un verre nano-texturé sera livré avec un chiffon de polissage dans la boîte, aux côtés de l'écran lui-même et d'un câble Thunderbolt d'un mètre. Le Pro Display XDR, quelle que soit sa configuration, offre donc aux utilisateurs un chiffon dans la boîte. Pour éviter de payer 5499€, vous pouvez acheter la chifonnette séparément avec votre Display Studio à 25€ ou même à 9€ en passant par des fabricants tiers qui proposent le même genre de chiffon ultra doux.

Lors de sa présentation hier soir, le Studio Display nous a révélé son prix de base, soit 1749 € , ainsi que ses caractéristiques comme la résolution 5K, sa luminosité de 600 nits, le milliard de couleurs, sa caméra, sa puce A13 ou encore ses 6 haut-parleurs. Mais le tout nouvel écran d'Apple n'est pas livré avec un chiffon de polissage, contrairement au Pro Display XDR qui est livré avec l'accessoire de nettoyage le plus recherché du moment (cf les ruptures de stock de la chiffonnette ).

