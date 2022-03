Apple ne vend plus l’écran LG UltraFine 5K au profit du Studio Display

On s’était posé la question mardi soir, l’Apple Store a officiellement cessé de vendre le LG UltraFine 5K à la suite du lancement de l'Apple Studio Display. Il n'est pas certain que LG arrête complètement la fabrication du modèle, le produit étant également en rupture de stock sur le site Web de LG, bien qu'il reste en vente sur Amazon pour le moment. L’écran de LG se trouve en grand nombre sur le marché de l’occasion, preuve que les clients préfèrent un moniteur frappé du logo Apple.

Un écran OLED pour les Pro signé LG

Annoncé lors du keynote du 8 mars, l'Apple Studio Display utilise quasiment le même panneau que celui que LG proposait dans l'UltraFine 5K pendant plusieurs années. Il est également très comparable à celui qu'Apple vendait dans l'iMac 27 pouces, un autre produit qui a également été abandonné par le constructeur cette semaine.

La seule amélioration notable, en tout cas sur le papier, est la luminosité plus élevée de 600 nits pour le Studio Display, contre 500 nits pour l'UltraFine.



Cependant, pour démarquer le Studio Display, Apple a mis l’accent sur la qualité de fabrication et le design général avec boîtier et un support entièrement en aluminium, dans des tons argentés et noirs qui s'accorderont parfaitement avec n'importe quelle gamme de Mac, y compris le nouveau Mac Studio.



Mais ce n’est pas tout, le Studio Display est également équipé d'une webcam ultra-large de 12 mégapixels prenant en charge la fonction Center Stage de la société, qui offre un cadrage dynamique pour les appels vidéo lorsque les personnes se déplacent dans la pièce. Il dispose également d'un ensemble de six haut-parleurs, dont quatre woofers et deux tweeters, et d'un ensemble de trois microphones de "qualité studio", le tout pilote par une puce A13 le rendant autonome sur certaines tâches.



Enfin, le Studio Display est capable de gérer un Mac à l'aide d'un simple câble Thunderbolt, offrant une sortie d'affichage et une charge jusqu'à 96 watts. Le Studio Display comprend également trois ports USB-C 10Gbps pour brancher facilement des accessoires.



Finalement, le seul avantage du LG UltraFine était son prix. Jusqu'à son retrait hier, il était disponible pour 1399 €. Le Studio Display commence à un tarif plus élevé de 1749 €, et peut être configuré avec un support réglable en hauteur pour un supplément de 400 €, et un verre nano-texturé antireflet pour 300 € supplémentaires. Tous deux sont restés sur des technologies d’affiche LCD fournie par LG, alors que le coréen annonçait un début d’année un nouvel écran UltraFine OLED pour 2022. Si vous cherchez un bon moniteur, sachez que les modèles LG sont actuellement en promotion à partir de 600€ pour le 4K et 1230€ pour le 5K.