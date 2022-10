Apple vend désormais des modèles Studio Display reconditionnés

Apple a commencé à proposer des écrans Studio Display d’occasion remis à neuf aux États-Unis, l'appareil étant disponible à un prix inférieur pour la première fois depuis son lancement en mars 2022. Mais il faut passer par le refurb américain car la France n’est pour le moment pas concernée.

Un écran Apple sur le refurb

Il existe plusieurs variantes du Studio Display disponibles à l'achat, notamment le modèle de base avec support réglable en inclinaison et le modèle doté d'un verre à nano-texture. Le Studio Display de base est disponible au prix de 1 359 $, alors que son prix initial était de 1 599 $, soit 250 $ d’économies. Le modèle à nano-texture avec support réglable en inclinaison est disponible pour 1 609 $, au lieu de 1 899 $. En France, le moniteur commence à 1749 €.

L'écran Studio est disponible en une seule taille de 27 pouces avec résolution 5K, une luminosité de 600 nits, la technologie True Tone, la prise en charge d’une large gamme de couleurs, d’une webcam, d’une puce A13, etc. Il est équipé de plusieurs ports et est compatible avec les Macs récents.



L'offre de Studio Display n’est pas bien sûr par figée et est amenée à varier au fur et à mesure que les modèles disponibles seront ajoutés à la boutique de produits reconditionnés, avec probablement des modèles ajustables en hauteur à prix réduit à l'avenir.

Des produits comme neufs

Les produits reconditionnés d'Apple sont essentiellement identiques aux produits neufs et passent par le processus de reconditionnement d'Apple qui comprend des tests de fonctionnalité complets et les changements de pièces abîmées, coque comprise. Les produits remis à neuf sont éligibles à AppleCare+ et bénéficient de la même période de retour de 14 jours que les nouveaux appareils Apple.