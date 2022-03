Apple Studio Display : le prix compris entre 1749€ et 2459€

Il y a 6 heures

Mac Accessoires Apple

Alexandre Godard

Réagir



Vous connaissez Apple, il suffit d'ajouter une ou deux options pour que le prix s'envole. En ce qui concerne le nouvel écran Studio Display, le prix de base est de 1749 € mais peut grimper à près de 2500 € avec quelques options comme le pied ou le verre nano-texturé.

Studio Display : un prix qui peut vite augmenter

Lors de sa présentation hier soir, le Studio Display nous a révélé son prix. Pour ce qui est de la France, ce sera 1749 € pour la version de base. En toute logique, quelques options sympathiques sont de la partie pour rendre l'utilisation plus agréable mais surtout faire grimper la facture.



Premièrement, si vous souhaitez supprimer au maximum les reflets sur votre écran, Apple vous propose d'ajouter le verre nano-texturé. Un type de verre censé être bien plus performant que le verre standard pour contrer les reflets de lumière, si vous êtes à contre-jour par exemple. Une option à 250 € qui fait monter la facture finale à 1999 €. Si vous travaillez sur du traitement d'image, renseignez-vous bien avant de sélectionner cette option.

Deuxièmement, Apple propose trois styles différents de supports. Si le premier à inclinaison réglable ne change pas la facture, le deuxième qui offre en plus un réglage pour la hauteur fait passer le prix à 2209 €. Une option qui coûte donc 460 €. Le prix ne change pas non plus pour le kit de montage VESA qui permet de fixer son Studio Play sur le mur et de le positionner à la verticale.



Si vous sélectionnez le verre nano-texturé en plus du support à inclinaison et hauteur réglables, votre Studio Display vous reviendra au prix de 2459 € soit 710 € de plus que le prix de départ. Une jolie somme pour un écran prometteur, mais loin du Pro Display XDR à 5499€.