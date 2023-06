L'Apple Studio Display et les AirPods reçoivent une nouvelle bêta

Apple vient de lancer deux nouvelles bêtas pour son écran Studio Display ainsi que pour les AirPods, le géant californien prépare ses prochaines mises à jour afin de les publier le plus tôt possible. Avant la mise à disposition aux utilisateurs, les nouvelles versions doivent d'abord être testées par les développeurs, ce qui commence dès aujourd'hui !

Deux nouvelles bêtas qui débarquent maintenant

Après le lancement des bêtas d'iOS 17, d'iPadOS 17, de watchOS 10... Apple a décidé de lancer deux nouvelles bêtas, la première pour son écran externe haut de gamme, le Studio Display et la seconde pour les AirPods. Ces versions d'essai sont destinées aux développeurs qui auront pour mission de détecter les bugs et instabilités afin qu'ils soient supprimés avant la publication au public.



Du côté du Studio Display, Apple fournit plusieurs correctifs, mais ne précise pas les améliorations. Pour rappel, le Studio Display d'Apple propose une résolution de 5 120 x 2 880 pixels, une luminosité de 600 nits, la prise en charge d'un milliard de couleurs ainsi que la technologie True Tone. Il y a peu de chance que la bêta publiée apporte une nouveauté ou une amélioration pour cet écran qui est déjà au top de ses performances !

En ce qui concerne les AirPods, c'est tout de suite plus intéressant, la bêta lancée il y a quelques heures procure la fonctionnalité audio adaptative présentée par Apple hier soir.

Pour ceux qui ont raté l'annonce lors de l'événement Apple, voici en quoi consiste l'audio adaptatif : il s'agit d'un nouveau mode de qui va prioriser la musique, mais aussi ce qui se passe autour de vous. Le principe sera simple : la musique en premier, puis les sons pertinents près de vous.



Quelqu'un vient vous parler ? Les AirPods Pro 2 vont se concentrer sur la voix de la personne à côté de vous et réduiront légèrement la musique dans vos oreilles. S'il y a une voiture de police qui passe à côté avec les sirènes hurlantes, le traitement logiciel va exclure ce son pour se focaliser uniquement sur la musique et la voix à proximité de vous.

Grâce à l'apprentissage automatique, le système analyse vos préférences d'écoute ainsi que votre environnement afin de créer un profil personnalisé. De plus, lorsque vous commencez à parler, la musique se met automatiquement en sourdine et le mode transparence s'active, vous permettant d'entendre clairement quelqu'un d'autre.

Une nouvelle bêta qui n'est pas que pour les AirPods Pro 2

L'audio adaptatif est réservé que pour les AirPods Pro 2, donc pourquoi installer cette bêta sur les autres AirPods ? Il y a une autre amélioration intéressante dans la bêta déployée par Apple, vos AirPods vont maintenant se connecter plus rapidement d'un appareil à l'autre. Apple a trouvé le moyen d'accélérer de manière flagrante le basculement d'une connexion entre un iPhone, puis un iPad, puis un Mac et une Apple TV. La bascule va devenir ultra-rapide pour le plus grand bonheur des personnes qui sont en plein dans l'écosystème.



Apple a numéroté la bêta pour les AirPods sous le build 6A5238h, quant au Studio Display, on retrouve le build 21A5248v.