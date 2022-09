Apple vend désormais des MacBook Pro M2 de 13 pouces reconditionnés

Apple vend désormais le MacBook Pro 13 pouces équipé de la puce M2 d'Apple dans sa boutique de produits reconditionnés - appelé refurb, pour la première fois en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. C’est une petite surprise étant donné la sortie récente de cet ordinateur portable.

Une réduction de 10% sur le prix du MacBook Pro 2022

En France, Apple propose ainsi le MacBook Pro 13 pouces reconditionné équipé de la dernière puce M2 avec 256 Go et 512 Go de stockage pour respectivement 1439 € et 1649 €.



Un prix à comparer avec les tarifs neufs, à savoir que le MacBook Pro 13 pouces 2022 en version 256 Go de stockage est proposé à 1599 euros en France, tandis que l’option 512 Go est proposée à 1 829 euros. Au Royaume-Uni, Apple propose même des modèles remis à neuf avec jusqu'à 1 To de stockage.

Le MacBook Pro 13 pouces a été mis à jour avec le processeur M2 d'Apple en juin dernier, en même temps que le MacBook Air M2 complètement redessiné. Apple affirme que la nouvelle version équipée de la puce M2 est jusqu'à 1,4 fois plus rapide que le modèle équipé de la puce M1 et jusqu'à 6 fois plus rapide que le MacBook Pro 13 pouces de la génération précédente équipé d'un processeur Intel. Mais attention, nous avions que le modèle 256 Go de stockage était légèrement plus lent en lecture / écriture.



Si vous préférez acheter neuf, sachez que le MacBook Pro M2 est en promotion sur Amazon.

