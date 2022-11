Apple vend déjà des MacBook Air M2 reconditionnés sur le refurb

Apple vient d’ajouter des modèles de MacBook Air M2 remis à neuf à sa boutique en ligne dite « refurb », offrant les toutes dernières machines à un prix réduit pour la première fois. Les MacBook Air M2 ont été lancés en juillet 2022, ce qui fait seulement trois mois. Voilà qui devrait intéresser les clients potentiels, d’autant que le « Air » profite de nombreuses nouveautés qui le rendent très attrayant pour la plupart des personnes.

Une baisse de prix sur le MacBook Air 2022

Comme souvent, il existe plusieurs variantes disponibles avec différentes configurations et couleurs, mais le modèle de base MacBook Air avec puce M2, GPU à 8 cœurs, 8 Go de RAM et 256 Go SSD est disponible pour 1 079 $, soit une réduction de 120 $ par rapport au prix initial de 1 199 $, un tarif qui grimpe à 1499€ en France. D’ailleurs, le refurb français n’est pas encore concerné, mais cela ne saurait tarder.



Le MacBook Air M2 est la première machine à être équipée de la puce M2, avec le MacBook Pro 13 pouces. Mais contrairement à ce dernier, le « Air » offre également une refonte complète. Il présente des bords plus fins et un poids plus léger par rapport aux modèles précédents de MacBook Air, et adopte MagSafe et davantage de ports USB-C. Le tout avec un écran bord à bord à encoche. Les tests ont tous été d’accord sur le fait qu’il s’agit du meilleur ordinateur Apple du moment.

L'approvisionnement en modèles MacBook Air M2 reconditionnés évoluera au fil du temps, au fur et à mesure qu'Apple ajoutera de nouvelles machines, donc si vous souhaitez une configuration ou une couleur spécifique, il faudra revenir de temps en temps pour vérifier les stocks.



Les produits reconditionnés par Apple sont presque identiques aux produits neufs et sont soumis à un processus strict qui comprend des tests de fonctionnalité complets ainsi que le changement de toutes les parties visuellement endommagés ou visiblement usées comme la batterie. Les produits remis à neuf sont éligibles à AppleCare+ et bénéficient de la même période de retour de 14 jours que les nouveaux appareils Apple lors de l’achat en ligne ou en magasin.



Pour ceux qui cherchent une promotion. Sachez que le MacBook Air M2 est à -10% en ce moment sur Amazon.