Premiers tests et avis du MacBook Air M2 : quasi parfait !

Le nouveau MacBook Air 2022 équipé de la puce M2 sera lancé ce vendredi. Avant l'heure, les premières critiques du nouvel ordinateur ultra portable d'Apple ont été publiées par certains médias et chaînes YouTube, offrant un aperçu plus précis du modèle complètement redessiné. Et sans surprise, c'est un coup de maître de la part du constructeur américain.

Pratiquement que du positif sur le MacBook Air 2022

Pour mémoire, les principales caractéristiques du nouveau MacBook Air comprennent la dernière puce M2 d'Apple, un nouveau design avec des bords plus plats, un écran de 13,6 pouces légèrement plus grand avec une encoche, la recharge MagSafe, une caméra 1080p améliorée et de nouvelles options de couleur Starlight et Midnight aux côtés des argent et gris sidéral. L'ordinateur portable est également équipé de deux ports Thunderbolt 3 et d'une prise casque de 3,5 mm avec prise en charge des casques à haute impédance.



Attention toutefois, le prix du nouveau MacBook Air grimpe à 1499 euros, au lieu de 1199 euros pour l'ancien modèle M1 qui ne démérite pas tant que cela...

Impressions générales

Le journaliste Devindra Hardawar d'Engadget a déclaré que le nouveau MacBook Air est tout simplement "le Mac presque parfait d'Apple" :

Le Air est d'une finesse et d'une légèreté impressionnantes, mais il dispose également d'un écran plus grand et plus performant, d'un excellent jeu de haut-parleurs et d'un adaptateur secteur MagSafe très pratique. Et grâce à la puce M2 d'Apple, il est aussi beaucoup plus rapide que le dernier modèle, un ordinateur que j'avais qualifié de "stupéfiant" il y a tout juste un an et demi. Une fois de plus, Apple a établi une nouvelle norme pour les ultraportables.

Dan Seifert, de The Verge, a déclaré que le nouveau MacBook Air était "un succès à pratiquement tous les niveaux", mais il a ajouté que les clients qui cherchent à mettre à niveau un ancien ordinateur portable devraient tout de même envisager le MacBook Air M1, qui commence à 1199 euros :

Le nouveau MacBook Air est un succès à presque tous les niveaux. Il dispose d'un meilleur écran, d'un design plus fin et plus léger, de meilleurs haut-parleurs, d'une webcam nettement améliorée, d'un excellent clavier et trackpad, d'un chargement plus pratique et d'une excellente qualité de fabrication.



Mais ce succès a un coût, littéralement, et les progrès en termes de performances par rapport au modèle M1 ne sont pas aussi nets que les améliorations en termes de design et de fonctionnalités. Le M2 Air est un meilleur choix pour la grande majorité des gens que le modèle M2 MacBook Pro 13 pouces, même si le Pro a des performances légèrement supérieures et une meilleure autonomie.

Du côté de Michelle Ehrhardt de Gizmodo, la refonte est un sans saute :

Le MacBook Air équipé de la puce M2 s'attaque à votre portefeuille sur deux fronts. Pour les utilisateurs intensifs, la puce M2 offre une amélioration significative mais progressive par rapport à la puce M1, même si l'absence de ventilateurs limitera les performances de haut niveau. Pour tous les autres, la refonte de l'écran, de la webcam, du clavier et du système de chargement de l'ordinateur portable donne l'impression d'un appareil nettement plus moderne et en phase avec le reste de l'écosystème actuel d'Apple.





C'est certainement une approche plus intelligente que celle du MacBook Pro 13 pouces, qui a conservé un châssis démodé et s'est contenté d'y insérer une puce M2.

Les performances de la puce M2

Jason Snell s'est, comme souvent, attaché à partager des benchmarks pour le nouveau MacBook Air pour son blog Six Colors. Conformément à la publicité d'Apple, les résultats de Geekbench 5 montrent que la puce M2 offre des performances multicœurs jusqu'à environ 18 % plus rapides par rapport au modèle M1, tandis que les performances monocœurs sont jusqu'à 11 % plus rapides. Mais le SSD est un peu plus lent en version 256 Go.



Dans une déclaration publiée par The Verge, un porte-parole d'Apple a confirmé que le modèle de base de 256 Go du nouveau MacBook Air est équipé d'une seule puce NAND, ce qui se traduit par des vitesses de SSD plus lentes dans les tests de référence. Apple a déclaré que les performances du nouveau MacBook Air dans le monde réel sont "encore plus rapides", mais la déclaration ne fait pas explicitement référence aux vitesses du SSD :

Grâce à l'augmentation des performances de M2, le nouveau MacBook Air et le MacBook Pro 13 pouces sont incroyablement rapides, même par rapport aux ordinateurs portables Mac équipés de la puissante puce M1. Ces nouveaux systèmes utilisent une nouvelle NAND à densité plus élevée qui permet d'obtenir un stockage de 256 Go à l'aide d'une seule puce. Si les benchmarks du SSD de 256 Go peuvent montrer une différence par rapport à la génération précédente, les performances de ces systèmes basés sur la puce M2 pour les activités du monde réel sont encore plus rapides.

Le problème vient du fait qu'Apple a décidé d'utiliser une seule puce de stockage flash de 256 Go au lieu de deux puces de 128 Go dans les modèles de base des nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces. Les configurations équipées de 512 Go de stockage ou plus sont dotées de plusieurs puces NAND, ce qui permet d'obtenir des vitesses plus rapides en parallèle.

Design plus fin et plus léger

Le nouveau MacBook Air abandonne le design cunéiforme emblématique de l'ordinateur portable au profit d'un design plus plat. Dan Seifert se dit "fan de ce nouveau design", qu'il décrit comme "remarquablement fin" et "extrêmement portable" :

Pourtant, il est remarquablement fin - à peine plus de 11 millimètres - et cette finesse est immédiatement perceptible lorsque vous ouvrez le couvercle et commencez à taper dessus. Elle se remarque également lorsque vous le glissez dans un sac ou que vous le transportez. La forme effilée de l'ancien MacBook Air avait moins de poids visuel et pouvait sembler plus fine, mais le nouveau modèle est effectivement plus fin que son prédécesseur.



Il est également légèrement plus léger, avec un poids de 2,7 livres contre 2,8 livres pour l'ancien modèle. Ce n'est pas une différence énorme, et le Air est loin d'être l'ordinateur le plus léger que l'on puisse acheter, mais cela le rend extrêmement portable et facile à transporter partout où j'en ai besoin.

Voilà, vous avez les impressions de plusieurs spécialistes sur le nouveau MacBook Air M2. Selon nous, seul le prix pourrait être un frein. Le reste n'est que du bonheur.

